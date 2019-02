Maltempo, ondata di piena sui carabinieri: 6 feriti nel Bolognese

Un'ondata di piena ha travolto un gruppo di carabinieri ferendone sei. Stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l'operazione di salvataggio, il livello dell'acqua si è improvvisamente alzato. Per portarli in salvo è stato usato un trattore, ma una seconda ondata ha spinto il mezzo in un fosso. Sono stati salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco e portati in ospedale. Nessuno è grave.

I carabinieri della compagnia di Bologna-Borgo Panigale sono stati ricoverati negli ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell'ipotermia. Nel pomeriggio, in via Bondanello a Castel Maggiore, il comandante della compagnia dei carabinieri di Bologna-Borgo Panigale, il maggiore Elio Norino, e altri cinque colleghi sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del fiume Reno. Sembrava che il livello dell'acqua si stesse abbassando ma, a un tratto, è tracimato all'altezza di Trebbo, inondando la strada. I carabinieri e le persone che si stava provvedendo ad evacuare sono stati colpiti dalla piena. Si è deciso, allora, di utilizzare un trattore per portare tutti in salvo, ma un'altra ondata lo ha spinto dentro un fosso. È stato perciò necessario richiedere l'intervento dei vigili del fuoco che hanno usato l'elicottero per trarre tutti in salvo.

Sono dieci, al momento, le persone soccorse dal 118 tra Castel Maggiore ed Argelato, in provincia di Bologna, portate in salvo dalle loro abitazioni dopo l'esondazione del fiume Reno. Cinque sono state trasferite all'Ospedale Maggiore e cinque a Bentivoglio, in condizioni non gravi, per ipotermia. Diverse famiglie, infatti, sono rimaste isolate e sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco con l'elicottero o in gommone, grazie al supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale. Portate in salvo anche alcune persone a bordo di un trattore trascinato dalla corrente dell'acqua.

