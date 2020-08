Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia: in Liguria crolla un muro su 3 clochard

Temporali, fulmini e grandine: il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia in queste ore.

In Liguria un muro è crollato su tre clochard mandandone uno all'ospedale. Pioggia torrenziale e grandine hanno creato problemi tra Chiavari, Rapallo e l'entroterra con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. L'episodio più grave è avvenuto a Chiavari dove in zona Preli un clochard è stato investito da un muro crollato che ha coinvolto altre due persone. Si tratta di un manufatto di confine in zona interdetta, all'altezza della spiaggia del sale. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Lavagna dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco: non è grave A dare l'allarme sono stati gli altri due senza fissa dimora.

Maltempo Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti: alberi sradicati

#Maltempo, da ieri sera #vigilidelfuoco al lavoro per piogge e forte vento nel Nord-Ovest. Per frane, allagamenti, caduta di alberi e piccole strutture, sono stati effettuati oltre 55 interventi in provincia di #Asti e più di 100 in quella di #Alessandria #3agosto pic.twitter.com/uF65YE0DIn — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 3, 2020



Allarme anche sulla via Aurelia nella zona delle grazie dove la tempesta di vento ha scardinato il tetto di una palazzina rendendola inagibile: due persone con disabilità sono state salvate e una è stata ricoverata in ospedale a Lavagna in via precauzionale. Maltempo anche nello Spezzino, dove le raffiche di vento hanno superato a Beverone i 90 km orari. Oltre 40 millimetri di pioggia sono caduti in poche ore tra la Val di Vara e la Val di Magra. La strada provinciale della Ripa è stata chiusa in via precauzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la notte per alberi caduti e tetti scoperchiati, specie nella zona di Santo Stefano Magra e Sarzana.



Per tutta la giornata di oggi lunedì 3 agosto il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha perciò emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, con estensione della fenomenologia a Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

