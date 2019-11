Maltempo, tromba d'aria in Salento, Alto Adige paralizzato dalla neve, maxi-voragine a Napoli

Il maltempo non dà pace all'Italia. Da nord a sud, temporali e raffiche di vento stanno sferzando il paese senza sosta, causando ingenti danni e disagi ai cittadini. Venezia è letteralmente sott'acqua, in Alto Adige nevica ovunque, mentre in Salento una tromba d'aria ha devastato Porto Cesareo.

Neve in Alto Adige. Sulle Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità. In alcune zone dell'Alto Adige nel corso della notte sono caduti fino a 40 centimetri di neve. Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, così anche la linea ferroviaria della val Pusteria. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano si registrano cantine allagate. I maggiori problemi si registrano in val d'Ega, val Gardena e val Pusteria. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento della situazione. Su Facebook la Provincia autonoma di Bolzano scrive: «Nevica in quasi tutto l'Alto Adige. I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi e, insieme al Servizio strade, sono al lavoro per garantire sicurezza e percorribilità della rete viaria, ma non mancano i disagi».

Voragine in strada a Napoli. Maxi-voragine e famiglie sgomberate a Napoli, in via Masoni. Lo sprofondamento della manto stradale si è verificato in un'area di cantiere, a seguito delle forti piogge della scorsa notte. Il presidente della III Municipalià, Ivo Poggiani, in un post su Facebook parla di «tragedia sfiorata». «L'altro ieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale, ma non dei sottoservizi - spiega - La strada viene chiusa, dopo qualche ora interviene sul posto ABC, rapidamente iniziano i lavori su condotta idrica e fognaria. Ieri sera hanno lavorato fino a tarda ora, poi si sono bloccati per la pioggia. Stanotte la quantità di precipitazioni venute giù, ha provocato una frana all'interno dell'area cantiere».

«Sono intervenuti nuovamente i Vigili del Fuoco, a seguito anche di perdite di gas. Hanno quindi allargato l'area di interdizione, sgomberando alcuni palazzi con molta gente che ha dormito in strada. Stanotte sono iniziati i lavori dell'Italgas e riprenderanno quelli di Abc - aggiunge - Siamo vicini alle famiglie sgomberate, come Municipalità non andremo via dall'area interessata fino a quando non sarà risolto il problema. Ci continuiamo a prendere responsabilità su problemi non di nostra competenza, per senso di responsabilità, ma ognuno faccia la propria parte».

Tromba d'aria in Salento. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche ormeggiate. Attualmente vi sono centinaia di barche ammassate: alcune sul molo, altre sono finite nell'area giochi a circa 300 metri di distanza.

I danni più gravi li hanno subiti le barche dei pescatori, molte delle quali erano ormeggiate al pontile sradicato dalla forza del mare e del vento. La frazione di Torre Lapillo è isolata perché allagata. Qui vi sono stati numerosi cedimenti di strutture murarie ed è crollata la parte alta del pontile in muratura che collega Porto Cesareo all'hotel Lo Scoglio che si trova su un isolotto collegato da un pontile alla terraferma.

