Maltempo, diretta: Toscana, allerta gialla fino alle 20. Oggi ancora temporali al centro-nord, poi la svolta

Il maltempo continua a sferzare l'Italia, con i maggiori disagi localizzati al centro-nord. Secondo le ultime previsioni meteo, condizioni di maltempo insisteranno fino al tardo pomeriggio su Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna (solo al mattino), poi su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, localmente in Puglia. Tempo instabile anche sulla Sardegna, mentre sul resto del Sud sarà più soleggiato e ancora piuttosto caldo.

Maltempo, ultime notizie in diretta

Ore 10.10 - Nubifragi, nella notte scorsa, in molte zone della Toscana. Un violento temporale si è abbattuto su Arezzo e su tutto il territorio provinciale con grandine e forti raffiche di vento. Il temporale ha provocato allagamenti, distacco di tegole e sradicamento di piante con decine di chiamate ai vigili del fuoco. In Valtiberina distrutti interi campi di tabacco, in Valdichiana pesanti danni ancora da quantificare alle coltivazioni in particolare ai frutteti. Problemi anche nell'Empolese (in particolare nella zona della Valdelsa), nel Senese (a Siena lavori di messa in sicurezza degli alberi in viale Sardegna, importante arteria cittadina) e in alcune zone della provincia di Lucca: a Capannori (Lucca) si è registrata una grandinata con pezzi di ghiaccio fino a 4 centimetri di diametro.

A Viareggio (Lucca), nella Pineta di Ponente, è caduto un albero. Pioggia forte a Firenze, in particolare dopo le 23, proprio durante il deflusso dei tifosi dopo l'andata del playoff di Conference League Fiorentina-Twente. Si sono inoltre registrati alcuni allagamenti nei sottopassi Lotto Zero e Gentileschi e in via dell'Argingrosso: la protezione civile è in campo da ieri con 40 volontari impiegati con 18 squadre. Dal nubifragio di ieri mattina sono caduti in totale 30 millimetri di pioggia, concentrati in poche ore, con raffiche di vento fino a 90 km/h. Restano chiusi parchi e giardini pubblici recintati ed è sospesa la fermata Cascine della linea 1 della tramvia. Al momento si registrano temporali sparsi sul mare di fronte alla costa. Come precisato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, su Telegram, «le riparazioni da parte dell'Enel sono andate avanti tutta la notte e su oltre 27mila utenze rimaste senza corrente, ne sono state riattivate 21500: gli operatori stanno intervenendo sulle rimanenti». L'allerta gialla sulla Toscana rimane, per ora, fino alle 20 di oggi.

Ore 9.55 - «Tutta la notte ha proseguito il lavoro del nostro sistema regionale. In questo momento ci sono temporali sparsi sul mare di fronte alla costa, in mattinata dovrebbero entrare e transitare sulle aree interne nel pomeriggio, l'allerta gialla rimane per ora fino alle 20 di oggi». Così su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, dopo l'ondata di maltempo che ha investito la regione. Ieri Giani ha proclamato lo stato di emergenza. «Le riparazioni da parte dell'Enel sono andate avanti tutta la notte e su oltre 27000 mila utenze rimaste senza corrente, ne sono state riattivate 21500 e sta intervendo su quelle che rimangono», aggiunge Giani nel post.

Ore 9.40 - Due milioni di euro: è questa la prima cifra approssimativa dei danni subiti da Sestri Levante dopo il maltempo di ieri. «Con i tecnici del comune e gli assessori - spiega il sindaco Valentina Ghio - abbiamo compiuto un sopralluogo per una prima verifica dei danni subiti a scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione e la stima è di oltre un milione di euro. Poi ci sono i privati dagli albergatori ai balneari, ai commercianti, alle centinaia di cittadini e turisti che hanno avuto le loro auto danneggiate. Quindi la cifra potrebbe raddoppiare».

Ore 09.30 - Prosegue l'ondata di maltempo in Emilia-Romagna: a causa dell'allagamento di alcuni sottopassi, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della Tangenziale Sud di Parma. Le squadre Anas e le Forze dell'Ordine sono al lavoro per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Ore 06.00 - A causa del maltempo con forte vento che ha interessato il Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio, il Numero unico emergenza 112 ha ricevuto più di 400 chiamate localizzate in tutta la regione per tetti scoperchiati, caduta di alberi e infissi, pali dell'elettricità adagiati su edifici o su autovetture. Lo rende noto la Protezione civile Fvg. Nessuna persona è rimasta ferita. Tra le principali criticità, il soccorso in mare per un'imbarcazione rimasta in avaria, al largo di Sistiana (Trieste), e un minore bloccato in ascensore a Trieste. Quanto all'intensità del fenomeno, sono stati registrati fino a 30 mm di pioggia sulle Prealpi Giulie e raffiche di vento forte da sud-ovest, fra i 100 e i 120 km/h sulla costa, fino a 140 km/h sulle Alpi Carniche in quota. Sono stati segnalati guasti su linee elettriche di media tensione nelle province di Udine e Pordenone: Enel sta già lavorando per un rapido ripristino. Per quanto riguarda le attività in mare, la sala operativa della Capitaneria di porto di Trieste rende noto che, attorno alle 14, ha coordinato simultaneamente 5 interventi di assistenza. Tra questi, anche il soccorso a 4 bambini nelle acque antistanti il comune di Muggia, in seguito al capovolgimento degli optimist da loro condotti.