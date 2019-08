Nubifragio a Milano: vento fortissimo, pioggia e grandine. Paura in città

Nubifragio a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 2 agosto: pioggia, vento fortissimo e una violenta grandinata in alcune zone della città. Brusco calo delle temperature: le raffiche di vento hanno abbattuto rami e alcuni alberi. All'improvviso, poco prima delle 14, il cielo si è fatto grigio e ha cominciato a piovere fortissimo in alcuni quartieri: grandine con chicchi molto grossi su Milano Nord-Ovest. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco: allerta massima per il Seveso, come sempre a rischio esondazione. Rallentamenti in via Bezzecca all'altezza di via Anzani, per un intervento dei Vigili del Fuoco.



Meteo, maltempo alle porte: in arrivo pioggia e grandine PREVISIONI



LE PREVISIONI

Le regioni settentrionali si troveranno a fare i conti con temporali e grandine: il team del sito www.iLMeteo.it avverte che venerdì 2 agosto precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporali potranno svilupparsi sulla Lombardia, per poi estendersi al Veneto e successivamente, dal primo pomeriggio, raggiungere l'Emilia-Romagna e le Marche.

I fenomeni saranno accompagnati da possibili nubifragi, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nel corso della giornata di sabato 3 le regioni settentrionali saranno ancora interessate da correnti instabili di origine atlantica che favoriranno la formazione di rovesci temporaleschi in particolare sull'arco alpino centro orientale. Il maltempo ha colpito anche Bergamo, dove c'è stata una violentissima grandinata con chicchi di grandine grossi come palline da ping pong, come hanno fatto notare alcuni residenti su Twitter.

#Bergamo, #grandine come palline da ping pong (qualcuna anche più grossa). Mai vista una cosa simile.

Dobbiamo abituarci al cambiamento climatico e subirne gli innumerevoli danni e disagi?

Io dico di no#2agosto #climatechange #ClimateEmergency pic.twitter.com/I9EuaCO88T — Nicolas Rota (@rotanicolas) August 2, 2019

