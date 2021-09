Giovedì 16 Settembre 2021, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 20:53

Maltempo, un nubifragio con una pioggia violentissima si è abbattuto attorno alle 19 a Milano. La pioggia fortissima, stile monsone asiatico, ha allagato in poco tempo le strade. La precipitazione ancora in corso, accompagnata da raffiche di vento impressionanti.

Malpensa, persone intrappolate nelle auto: salvate dai vigili del fuoco

Dieci persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, dopo essere rimaste intrappolate nelle loro auto, nel perimetro esterno dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese), a causa di allagamenti causati da un violento nubifragio. Al lavoro ci sono gli specialisti del soccorso fluviale, impiegati anche nella zona Cargo, dove circa venti persone sono state evacuate con gommoni da Rafting. Diversi i problemi alla dogana extra Shengen dello scalo aeroportuale che, dopo essere stata chiusa, è stata in questi minuti parzialmente riaperta per far sbarcare i passeggeri di un volo appena atterrato. Tre aerei sono invece stati dirottati verso altri scali.

Dalle 19:00 intervento dei #vigilidelfuoco in corso all'aeroporto di #Malpensa (VA) per l'allagamento di alcuni sottopassaggi causato dalla pioggia: salvate due persone bloccate dall'acqua nelle proprie auto, in corso verifiche su altre vetture sommerse [#16settembre 20:15] pic.twitter.com/Iv08VqcheL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2021

Traffico in tilt a Milano

Traffico in tilt in molte zone della città. Impossibile per molti automobilisti guidare l'auto per la troppa pioggia che cadeva: molti si sono fermati a bordo strada. I vigili del fuoco stanno intervenendo in questi momenti perché sono segnalati strade allagate e scantinati sott'acqua.

Grandine, pioggia e strade allegate

Grandine in alcune zone dell'hinterland: a Peschiera Borromeo chicchi di ghiaccio accompagnati da raffiche di pioggia.

Disagi anche negli aeroporti cittadini: 8 voli dirottati su altri scali a Malpensa e tre a Linate. Alcuni voli sono stati fatti atterrare anche a Genova e Bologna, mentre altri hanno subito ritardi in atterraggio a causa della scarsa visibilità.

Fuggi fuggi anche dai dehor dei locali a Milano, pieni di persone per l'aperitivo. Un maltempo annunciato: il weekend infatti dovrebbe portare altre perturbazioni e nuove forti piogge.

A1 - Milano - Grandine A1 milano-Napoli Grandine tra Inizio A1 Milano-Napoli e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI — Traffico Autostrade (@TrafficoA) September 16, 2021