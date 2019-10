Alessandria, l'ultima telefonata del tassista travolto dall'onda: «C'è acqua dappertutto»

«C'è acqua dappertutto»: questa l'ultima, drammatica telefonata di Fabrizio Torre, il tassista di 52 anni morto per il maltempo a Capriata d'Orba, nell'Alessandrino.L'uomo è rimasto travolto da un'onda di acqua e fango: era partito dall'aeroporto di Genova con un passeggero straniero, che avrebbe dovuto accompagnare al Golf Club Villa Carolina, ma nei pressi del resort l'auto è stata bloccata dall'acqua. L'ultima telefonata ai titolari del'azienda per cui lavorava, la Regiardo&Speroni. «Gli abbiamo chiesto di mettersi in salvo - dicono - poi il nulla...».