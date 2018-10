Tromba d'aria nel Savonese, muore anziana colpita da pezzo di cornicione

maltempo fa una vittima anche in Liguria. Una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona. La donna, durante una tromba d'aria, è stata colpita da un pezzo di cornicione. Soccorsa, l'anziana è stata portata all'ospedale di Savona ma non c'è stato nulla da fare. Durante la tromba d'aria sono caduti alcuni pali dell'illuminazione pubblica. Non è ancora certo se la donna possa essere stata colpita da uno di questi. La tragedia è avvenuta in via Garibaldi.



Secondo le prime ricostruzioni l'anziana stava camminando in strada quando, forse per via di un fulmine che ha colpito il tetto di una palazzina, è crollata una parte di cornicione colpendola.I soccorritori hanno provato a rianimare l'anziana e a trasportarla in ospedale in codice rosso: la donna, priva di coscienza, è morta durante il trasporto.

Il bilancio dei morti del maltempo sale quindi a cinque: due ragazzi sono staticaduto sulla loro auto a Frosinone. A Napoli unoda un altro albero cadutogli addosso all'improvviso., dove una tromba d'aria ha devastato le strade.