Maltempo Milano, arrivano i primi temporali. In Friuli Venezia Giulia attiva la Protezione civile

Aggiornamenti in evidenza

Meteo - Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura e picchi fino a 39°C in Sicilia. Da oggi però il meteo comincia a cambiare. Il ciclone Circe farà crollare le temperature minime, e l'estate sarà simil-autunnale per qualche giorno.

L'aria fresca e instabile proveniente dalla Scozia entrerà al Nord da venerdì quando il tempo peggiorerà in maniera più consistente: al mattino sono previsti temporali anche forti al Nord e tra Toscana e Marche, dal pomeriggio attenzione ancora al Nord e sulle Marche, ma anche tra Umbria, Abruzzo e Molise. Il termometro scenderà di almeno 10 gradi da sabato. Durante il primo weekend d'agosto vivremo un anticipo d'autunno con valori termici decisamente sotto media.