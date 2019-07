Milano Marittima torna alla normalità in tempi record dopo la tempesta

Un piccolo miracolo. Frutto della forza e dell'amore per il territorio da parte dei cittadini di Cervia e di Milano Marittima. E' proprio il Comune di Cervia a dare l'annuncio attraverso le immagini, subito condivise sui social e diventate virali: «Milano Marittima dopo la tromba d'aria torna alla normalità a tempo di record! A neanche 8 ore dall'evento di questa mattina cittadini e turisti di nuovo al mare!Un intervento massiccio, con 30 mezzi, 25 squadre e oltre 130 operatori insieme a 21 ditte intervenute e alla grande forza di volontà di cittadini e operatori turistici!»

Il post del Comune suè condiviso e apprezzato dai follower: «Tutti gli stabilimenti balneari ripristinati. Viabilità sulle strade principali ripristinata. Linea ferroviaria ripristinata. Tutto il Comune di Cervia e Massimo Medri Sindaco ringraziano i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, Cesenatico Servizi e il Comune di Cesenatico, il supporto della Emilia-Romagna, la Prefettura, Hera, Enel, la Cooperativa Bagnini, i volontari e tutti coloro che si sono impegnati in questo sforzo enorme! Questo dimostra che tutti insieme si può realizzare l'impossibile! GRAZIE VERAMENTE A TUTTI! @comunecervia»

«Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l'esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore». Anche l'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, sottolinea lo sforzo che è stato fatto a Milano Marittima e Cervia per tornare alla normalità in pochissimo tempo dopo la tromba d'aria di ieri mattina, che ha provocato ingenti danni (le prime stime parlano di 2 milioni di euro per la sola parte pubblica).

«La violentissima tromba d'aria di ieri - prosegue Corsini - sembrava aver demolito una delle eccellenze turistiche del nostro Paese. Situazioni in cui possono prevalere sgomento, rabbia, rassegnazione. E invece in meno di 48 ore questo gioiello chiamato Milano Marittima torna subito a splendere. Istituzioni, Forze dell'ordine, Protezione civile, volontari, cittadini e operatori economici hanno reagito, insieme alla solidarietà degli stessi turisti: poche lamentele e via al lavoro, immediatamente, per ripulire strade, coordinare gli interventi, attivare tutto l'imponente ed efficiente sistema di Protezione civile, vanto di questa terra. Ed ecco servito quello che solo a chi non abita in questa regione, in Emilia-Romagna, potrebbe sembrare un miracolo».

Ultimo aggiornamento: 14:11

