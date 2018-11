Maltempo, Lampedusa isolata da 8 giorni. Il sindaco: «Servono navi più moderne»

Da otto giorni, da quando è cioè cominciata la terribile ondata di maltempo, le Pelagie sono isolate dal resto d'Italia. «A causa del maltempo che ha investito la Sicilia, Lampedusa e Linosa sono rimaste per ben otto giorni senza collegamenti navali con Porto Empedocle - denuncia Totò Martello, sindaco di Lampedusa e LInosa - Ma la colpa non è stata solo delle condizioni meteorologiche: navi più moderne e tecnologicamente migliori di quelle attualmente in servizio avrebbero potuto navigare anche con condizioni meteo avverse. È necessario che la Regione siciliana attraverso l'assessorato alle Infrastrutture e Trasporti, intervenga presso il ministero dei Trasporti affinché si pubblichi un bando per ottenere un nuovo naviglio tecnologicamente adeguato ai collegamenti marittimi con le Pelagie, anche in relazione alle necessità di continuità territoriale delle nostre isole». «In questi otto giorni i nostri concittadini e l'intera economia di Lampedusa e Linosa hanno subito disagi e danni consistenti» conclude il primo cittadino, che chiederà un incontro con l'assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Marco Falcone per individuare «un percorso che permetta, finalmente, di poter contare su un collegamento marittimo sicuro, moderno ed efficiente».

