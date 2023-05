Maltempo, torna la pioggia e il freddo (fino al 20 maggio): ecco le previsioni della settimana

Le prime due settimane di maggio si sono dimostrate particolarmente instabili, del punto di vista delle previsioni meteo in Italia, a causa della reiterata discesa di perturbazioni ora dal Nord Europa, ora dall'Atlantico. Ne avremo ancora per diverso tempo: almeno fino al 20 maggio - riporta 3B Meteo - il Mediterraneo centrale e l'Italia saranno infatti preda di altre perturbazioni e vortici ciclonici, a causa della mancanza di alte pressioni. In altre parole, avremo a che fare ancora numerose piogge e temporali su gran parte del Paese, spesso anche di forte intensità.

Questo non significa che pioverà ovunque ininterrottamente da mattina a sera, ma che in qualsiasi regione ci troviamo dovremo mettere in conto quasi quotidianamente l'acquazzone o il temporale improvviso, che potrà arrivare tra un'occhiata di sole e l'altra. I fenomeni potranno risultare localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine.

Previsioni meteo weekend 13-14 maggio

Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 13 maggio, sono presenti al Nord addensamenti e qualche pioggia già al mattino sul centro-est della Liguria, Veneto e Prealpi centro-orientali, mentre l'avvio di giornata più soleggiato altrove. Tra pomeriggio e sera è prevista una certa instabilità in intensificazione sulla Val Padana centro-occidentale e i rispettivi settori alpini, Liguria e appennino emiliano, con rovesci e temporali localmente accompagnati da grandine. In tarda serata le precipitazioni dovrebbero però calare di intensità. Limite neve sui 1800/2000m sulle Alpi.

Al Centro sono in arrivo nuvole sul versante tirrenico, con piogge e temporali previsti dal pomeriggio, in sconfinamento in serata fino alle coste abruzzesi.

Al Sud le maggiori probabilità di fenomeni precipitosi saranno ancora sulle nelle zone tirrenico-peninsulari e sulla Sicilia. In serata qualche goccia cadrà anche in Puglia, mentre il tempo dovrebbe schiarire da ovest su Sicilia e Calabria. In Sardegna diffusa instabilità con piogge e temporali.

Temperature generalmente stabili, in aumento solo in Sicilia con massime fino a 25°C su Trapani e Agrigento.

Domani, Domenica 14 maggio, l'inizio di giornata al Nord inizio sarà abbastanza soleggiato, salvo qualche pioggia in Emilia Romagna. Al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche altro rovescio, specialmente sui settori centro-orientali. Precipitazioni sparse anche sul levante ligure ed Emilia Romagna. Fenomeni che dovrebbero attenuarsi in serata.

Al Centro piogge diffuse su bassa Toscana, Lazio, Umbria e adriatiche, anche con qualche temporale, maggiori aperture su alta Toscana al mattino, poi piogge in arrivo in giornata. In serata graduale attenuazione dei fenomeni ovunque.

Al Sud possibilità di pioggia al mattino in Puglia, con maggiori schiarite altrove. Tra il pomeriggio e la sera si prevedono rovesci sparsi anche su Sicilia e Campania. Resistono parziali schiarite, con clima più asciutto, sulle altre regioni. In Sardegna tempo variabile sul versante tirrenico, con qualche rovescio.

Temperature in lieve aumento, più marcato al Sud dove il clima si farà molto mite, attese massime fino a 28°C sulla Sicilia meridionale, 24°C in Calabria. Per la tendenza per la prossima settimana