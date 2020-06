Maltempo, allagamenti nel Bolognese: fulmine colpisce condominio. A Fiumicino"inghiottiti" metri di spiaggia

Allagamenti e smottamenti stanotte nel Bolognese a causa del maltempo. Un violento temporale ha funestato la provincia, causando molti danni, specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio Montano, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Bologna, un condominio è stato colpito da un fulmine, mentre a Porretta ci sono stati numerosi allagamenti tra edifici privati e negozi. In località Granaglione, una frana ha bloccato le persone sulla Sp 55 ed è stata evacuata una donna da casa sua per pericolo di smottamenti. I vigili del fuoco lavorano indefessamente da stanotte. La Strada provinciale 632 'Traversa di Pracchià è al momento chiusa. Il personale della Città metropolitana è in azione e sta cercando di rimuovere i detriti in vari punti.

Ancora problemi di erosione sulla costa di Fiumicino, dopo la mareggiata della scorsa notte. A lanciare, l'ennesimo, grido d'allarme sono i balneari del Lungomare di Fiumicino. «La mareggiata di questa notte ha inghiottito metri di spiaggia. L'ennesimo colpo mortale a un settore, quello turistico balneare, già in crisi per l'emergenza Covid - afferma in una nota l'Associazione Lungomare ed Esercenti di Fiumicino - Sono anni che Fiumicino necessita di interventi in tal senso: ripascimenti urgenti e barriere soffolte che fermino l'avanzata continua e incessante del mare. Belle intenzioni e poco altro. I nostri balneari continuano a lavorare senza sapere se le concessioni, in scadenza a dicembre, verranno prorogate. Senza alcun tipo di aiuto dal punto di vista della sicurezza, almeno sul lungomare della Salute, tanto da dover ricorrere alla sicurezza privata per evitare che ogni sera ci siano razzie e danneggiamenti. E ora con il terrore che dopo ogni mareggiata vengano via metri di spiaggia decretando la morte di un comparto che dà lavoro a centinaia di persone e paga fior fiori di tasse». «Abbiamo bisogno di un aiuto da parte degli enti competenti. Per questo oggi invieremo una Pec al sindaco Montino, al quale chiediamo un incontro, per poter discutere della possibile soluzione di tutte queste problematiche», conclude l'Associazione.

Allerta gialla oggi in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino a mezzanotte. In particolare, si prevedono precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a moderati sulla Sicilia centro-settentrionale». A scopo precauzionale il Comune di Palermo ha disposto la chiusura di ville e giardini per tutta la giornata.

