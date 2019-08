Grandina, esce di casa per mettere l'auto al riparo e muore stroncato da un infarto

Maltempo e grandine, esce di casa per mettere la sua auto al riparo ma viene stroncato da un malore, un infarto. L'uomo, infatti, è sceso per spostare l'auto e portarla al riparo della bomba d'acqua che era in corso, ma non è più tornato. Tragedia ieri notte al Pasquer, a Feltre, in provincia di Belluno, dove è stato rinvenuto senza vita accasciato al volante della sua automobile, Ennio Corso, 71 anni, residente lì in zona, in via Ticino. L'uomo che aveva già qualche problema cardiaco, è stato stroncato da un infarto improvviso. Il pensionato per anni ha lavorato come spazzacamino a Feltre, lascia la moglie e 4 figli.

Bimba di un anno ha un malore al mare: è in coma

Stroncato da malore sul Gran Sasso, la vittima era un colonnello dell'Aeronautica



© RIPRODUZIONE RISERVATA