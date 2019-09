Maltempo, temporale con strani chicchi di grandine: allagati strade e sottopassi

C’era l’allerta meteo è il maltempo non ha tardato ad arrivare. La pioggia ha fatto la sua comparsa già questa mattina, ma è stato nel primo pomeriggio che è tornata copiosa in tutta la provincia, soprattutto a Fermo e Porto San Giorgio. Pioggia tanta, ma anche grandine, con chicchi stranamente non sferici e addirittura trasparenti, in alcuni casi di grandi dimensoni, e l’acqua che a Porto San Giorgio ha allagato il ponte di via Oberdan.

Il grosso del temporale si è abbattuto soprattutto sulla costa, intorno alle 15, con forti tuoni preceduti da moltissimi lampi. Poi dopo una mezzoretta tantissima pioggia, accompagnata da una grande quantità di grandine. Qualche strada allagata in provincia; a Fermo qualche fogna che, vista la grande quantità di pioggia caduta, non ha retto alla troppa pressione dell’acqua: nulla di particolarmente serio o preoccupante, nemmeno a Porto San Giorgio, dove, come detto, si è momentaneamente allagato il sottopasso di via Oberdan.

