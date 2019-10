Maltempo, nord flagellato: Milano allagata. Allerta rossa e scuole chiuse in Liguria

Milano, cinque materne rimaste chiuse. Sono 5 le scuole dell'infanzia che a causa della pioggia della notte scorsa e delle successive infiltrazioni oggi sono rimaste chiuse. Il Comune in una nota riferisce che si tratta degli istituti Adriano e Fortis (municipio 2) Cesari (municipio 9), Meleri (municipio 4) e Parenzo (municipio 6). Chiuse due sezioni su cinque anche nella Scuola dell'infanzia Anemoni. «Stiamo indagando le cause delle singole situazioni, tenendo conto che in caso di piogge intense come quelle di questa notte, con volumi d'acqua importanti in tempi ristretti, può succedere che le gronde e i pluviali non riescano a far defluire correttamente tutta l'acqua - commenta l'assessore all'Educazione con delega all'Edilizia scolastica Laura Galimberti -. Interverremo il prima possibile, sia attraverso le imprese sia con i nostri tecnici, per ripristinare anche le condizioni interne, così da permettere ai bambini di rientrare al più presto».

Bergamo, massi su strada. Disagi all'alba a causa del maltempo anche in provincia di Bergamo: a Casnigo due massi sono caduti sulla strada provinciale e una vettura in transito li ha urtati. L'automobilista non è rimasto ferito, ma il traffico è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Clusone, che hanno istituito il senso unico alternato. I disagi sono proseguiti fino a metà mattinata, dopodiché la strada è stata riaperta. I vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo sulla parete rocciosa. Sul posto anche una tecnico della Provincia di Bergamo e la polizia stradale di Bergamo.