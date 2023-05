Maltempo: alluvione e famiglie sfollate in Emilia-Romagna, allagamenti in centro a Bologna e Imola, scuole chiuse e stop ai treni

Maltempo in Emilia-Romagna dove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: è rosso l'allerta diramato casa per casa dalla Protezione civile, alluvione e famiglie sfollate nella "bassa" delle province di Bologna e di Ravenna con il torrente Sillaro che ha rotto un'argine, mentre altri corsi d'acqua sono esondati bloccando la viabilità. Esondazioni anche in pieno centro a Bologna e a Imola con abitazioni e negozi allagati. Frane nell'appennino romagnolo e bolognese. Le previsioni meteo indicano un miglioramento nel pomeriggio odierno, ma intanto va fronteggiata una situazione pesante.

«Quello che si sta verificando nel bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da domenica; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene». Lo comunica la Regione Emilia Romagna.

Scuole chiuse

Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e nella notte a Bagnacavallo è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino. Scuole chiuse in alcuni Comuni per precauzione, come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il Quaderna. Famiglie sono state evacuate già dalla serata ieri e si stanno valutando altre situazioni: i sindaci consigliano nelle aree più a rischio di non muoversi in auto e di trasferirsi ai piani alti delle abitazioni. A Conselice l'accoglienza è stata organizzata al Palazzetto dello Sport: «Ricordo che chiunque può portarsi al Palazzetto dello sport ed è bene che porti con sè una coperta», avvisa la sindaca Paola Pula. Nel Ravennate le due situazioni più critiche sono quelle del Lamone e del Montone nelle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco, Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri. Ponti chiusi anche nel Modenese, mentre la Statale della Futa, in Appennino, è stata chiusa a Loiano per frana. Chiuse anche diverse provinciali nel Bolognese. Sempre per una frana che ha provocato la rottura della tubazione principale, l'erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio Alta. (Forlì-Cesena).

Stop ai treni, bloccate migliaia di pendolari

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell'Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione, spiegano le Fs, è stata resa necessaria per l'innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto tecnici di Rfi in contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni in viaggio sono stati fermati nelle stazioni con migliaia di pendolari con possono raggiungere posti di lavoro e scuolo. In corso la riprogrammazione.

Sotto trovate l'elenco dei treni bloccati o cancellati.

La situazione

«Tra gli osservati speciali il torrente Sillaro, affluente del Reno. Qui nel primo pomeriggio si è formata una breccia tra Massa Lombarda (Ravenna) e Imola (Bologna). L'Agenzia regione per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta intervenendo con i propri mezzi e con una ditta. Si lavorerà tutta la notte, anche con torri-faro, per chiudere nel più breve tempo possibile la rottura con massi ciclopici; è entrato in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco. Sono localizzati altri allagamenti lungo il Sillaro: nel bolognese ha tracimato in località San Salvatore a Sesto Imolese.Nella zona rossa tutti i corsi d'acqua sono sopra il livello idrografico 3. Si sta operando per avviare le casse di espansione e anche i Consorzi di bonifica hanno attivato il loro reticolo. I Comuni stanno valutando ordinanze di chiusura delle scuole in corrispondenza di strade chiuse o in prossimità di tratti arginali. Per quanto riguarda il reticolo idrografico del Reno, ci sono stati alcuni allagamenti dell'Idice, nel comune di Castenaso, dove è stata evacuata una famiglia; anche nel comune di San Lazzaro sono state evacuate trenta persone a livello precauzionale per i livelli raggiunti dal Savena».

«Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. La situazione complessiva che si sta verificando in Emilia- Romagna è stata comunicata dall'Agenzia regionale al Dipartimento nazionale di Protezione civile. Nel bolognese si è verificata una frana a Casalfiumanese, nella strada per Macerato; isolate alcune persone che saranno trasferite in strutture ricettive. A Ozzano dell'Emilia è uscito il torrente Quaderna.A Bologna è esondato il Ravone, che in cità è "tombato", in via del Chiu e via Saffi. È stata chiusa la Strada provinciale 36 Val di Zena - al km 7 di Botteghino e al km 16 Mulino di Zena - per esondazione del Zena.Dal Comune di Borgo Tossignano è arrivata la segnalazione di una frana su via Siepe San Giovanni. Sfollata una famiglia con una persona fragile».

«Nel reggiano, a Tresinaro, sotto Baiso, per effetto delle piogge detriti di tronchi sono caduti in strada, e risultano già rimossi; un fiume fango scende da questa mattina, dopo la notte di pioggia, dal Rio Campiano.È stata chiusa l'accessibilità alla ciclovia ER 13 perché, in alcuni punti più bassi, si affianca al Secchia. Segnalato un ruscellamento concentrato sulla scarpata di monte che attraversa la Strada provinciale 7, in località Rondinara, a Scandiano». «Nel modenese, si è verificato uno smottamento lungo provinciale 19 - Sassuolo, in località Pigneto, con fuoriuscita di acqua dal torrente Corlo, e vari allagamenti di strade (a Fiorano Modenese). Fuoriuscita d'acqua anche dal torrente Tiepido, sempre nel modenese. A Pazzano Estense, una frana ha interessato la strada comunale verso Serramazzoni». «Da ieri sera il Cor (Centro Operativo Regionale) è aperto 24 ore su 24, così come sono aperte le sale operative unificate delle province di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e allertata quella di Ferrara in caso di necessità.

L'elenco dei treni bloccati in Emilia-Romagna

Aggiornamento - ore 7:00

La circolazione è ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano.

In corso l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Rimini e tra Bologna e Castel Bolognese.

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) oggi ha origine da Bologna Centrale alle ore 7:18.

I passeggeri in partenza da Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da Rimini a Bologna Centrale.

I passeggeri in partenza da Rimini, Cesena, Forlì e Faenza possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8806.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) oggi è cancellato da Bologna Centrale a Rimini.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Riminifiera e Rimini possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8801.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03.

I passeggeri in partenza da Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, Riminifiera, Rimini, Riccione, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto e Giulianova possono utilizzare il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Treni InterCity Notte direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05)

• ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (9:25)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) - Lecce (9:30)

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Bologna Centrale, Rimini e Ancona.

Nella stazione di Bologna Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento - ore 21:37 del 2 maggio

La circolazione è sospesa in via precauzionale tra Faenza e Forlì per condizioni meteo critiche che potrebbero provocare l'esondazione dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno.

Richiesto l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità e InterCity Notte possono subire ritardi e instradamenti sul percorso alternativo tra Bologna e Rimini via Ravenna.

I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.