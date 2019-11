Maltempo su tutta Italia, la diretta: in Toscana, allerta fiumi e 23 famiglie evacuate, sale anche l'Arno

Continua il maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a Firenze, mentre la piena dell'Elsa ha costretto 23 famiglie all'evacuazione dalle loro abitazioni. Un valanga in Alto Adige ha isolato la Val Martello.

Ore 10.46 - Sono pesanti le conseguenze del maltempo nel Napoletano e in altre aree della Campania: a Giugliano, nella zona di Lago Patria, un albergo è stato evacuato, secondo quanto si apprende dalla Protezione civile. Si tratta dell'Hotel L'Anicrè, situato sulle sponde del Lago; 6 persone sono state state allontanate dalla struttura. Nella zona la protezione civile ha inviato alcune idrovore. Difficoltà di deflusso delle acque vengono segnalate nella zona della foce dei Regi Lagni a Castel Volturno (Caserta) e pesanti disagi si registrano, oltre che in diverse aree di Napoli, anche nei comuni a nord del capoluogo campano come Marano e Quarto e in altri centri dell'area flegrea. La Protezione civile sta intervenendo in diverse aree della regione. La Coldiretti segnala le conseguenze del nubifragio che da ieri sta investendo larga parte del territorio Casertano, in particolare la Pianura campana e l'area Alifana. Campi allegati e stalle distrutte con la conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore.

Ore 10.22 - Napoli, isolata Procida. Il maltempo di queste ore ha provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l'isola di Procida, mentre Ischia viene attualmente collegata da un'unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Da questa mattina dalla più piccola delle isole del Golfo è impossibile partire o arrivare per gli effetti del fortissimo vento di scirocco - causa dell'isolamento ieri di Capri - che ha soffiato da ieri sera bloccando agli ormeggi navi ed aliscafi. Situazione non dissimile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli ma che si prevede possa continuare ad operare sino ad oggi pomeriggio mentre è del tutto sospesa l'attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida invece si spera in una ripresa dei collegamenti in tarda mattinata, con la prima nave che dovrebbe arrivare da Ischia e ripartire per Pozzuoli per mezzogiorno.

Ore 10.21 - Tromba d'aria nel Grossetano. Nel Grossetano, la provincia dove si sono registrate le maggiori criticità per il maltempo, stamani presto c'è stata anche una tromba d'aria. La zona interessata è quella della Polverosa, nel comune di Orbetello. L'Albegna, che ha creato preoccupazione soprattutto nella zona della Marsiliana, ora è in calo, si spiega dalla sala della Protezione civile regionale dove dalle prime ore della giornata è presente anche l'assessore all'ambiente e protezione civile Federica Fratoni. Alcune evacuazioni, sempre in via precauzionale, sono state effettuate nel Grossetano.

Nell'Aretino chiusa e poi riaperta, dalle 8.30, l'A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma a causa di uno smottamento del costone laterale con detriti e alberi finiti sulla carreggiata. Coinvolta un'auto i cui occupanti, si spiega Autostrade, sono rimasti illesi. Attualmente il traffico transita sulla carreggiata opposta. Sempre nell'aretino frane e torrenti in piena e una famiglia evacuata a Loro Ciuffenna per il crollo di un muro. A scopo precauzione temporanea chiusura del ponte sull'Arno a Ponticino nel comune di Pergine Laterina. Decine gli interventi per evitare cantine e garage e rimuovere fango e rami abbattuti in particolare in Casentino e Valdarno. Ancora nel Senese allagamenti, evacuazioni e strade chiuse. L'Arbia è esondato ad Arbia, nel comune di Asciano, e l'Orcia è ingrossato. Evacuazioni sono state effettuate ad Ulignano nel comune di San Gimignano dove sono state portate in salvo 13 persone poderi isolati. Un intervento con l'elicottero dei vigili del fuoco è in corso a Brenna, a Sovicille, per recuperare 10 persone rimaste isolate in campagna.

Ore 10 - Valanga in Alto Adige. In val Martello è scesa la cosiddetta valanga "Eberhoefer", che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell'elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come praticamente tutte la strade secondaria di montagna. La statale della val Venosta è bloccata tra Laces e Coldrano per caduta sassi, tra Silando e Resia c'è obbligo di catene. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 le utenze senza energia elettrica. La val Martello attualmente è isolata. Come riferisce Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, la valanga ha leggermente danneggiato alcune case. Sono in corso verifiche di eventuali dispersi.

Ore 9.30 - Torrente Elsa in piena, evacuate 23 famiglie. Allagamenti intorno ai fiumi in piena, famiglie evacuate. Il maltempo che imperversa in Toscana da alcuni giorni ha colpito anche il territorio comunale di Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Si è alzato il livello di guardia per i torrenti e i fiumi della zona, la Pesa e l'Elsa. I problemi maggiori si sono verificati al momento in strada del Mulino, nella zona più a sud del territorio comunale, in località Zambra, dove a causa della piena del torrente Elsa sono state fatte evacuare in via precauzionale 23 famiglie. Sul posto dalle ore una di questa notte il sindaco David Baroncelli è all'opera supportato dalle squadre della Protezione civile, gli operai comunali, gli agenti della Polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino e i Vigili del Fuoco.

Ore 9.30 - Di Maio: «Non solo Venezia, colpite altre città e nessuno ne parla». «Venezia è nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal maltempo. Penso alla Basilicata con Matera - la capitale europea della cultura - penso alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia. E nessuno ne parla. Nessuno. Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante».

Lo scrive in un post sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, pubblicando una foto di Matera colpita dal maltempo. «Proprio ieri - aggiunge Di Maio - ho sentito il sindaco del comune di Ispica, in Sicilia. Anche in quella zona sono morte delle persone. Preghiamo per loro e per chi sta soffrendo in queste ore. Ma non fermiamoci qui, bisogna intervenire, analizzando velocemente tutte le richieste che vengono dai diversi comuni italiani per lo stato di emergenza. L'Italia sia unita, perché unita trova la sua forza», conclude.

Ore 9.30 - Firenze, allerta Arno. Continua a salire l'Arno a Firenze, con probabile picco di piena alla stazione di rilevamento di "Firenze Uffizi" intorno alle 12 di oggi, prossimo o di poco inferiore al secondo livello di criticità (5,5 metri), comunque al di sopra dei massimi registrati negli ultimi 20 anni. Così le valutazioni degli esperti del Centro funzionale regionale.

A Firenze nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 62,6 mm di pioggia e le raffiche di vento hanno toccato stanotte fino 76 km/h. Una situazione che ha portato alla chiusura oggi del Giardino di Boboli anche per verifica di stabilità delle piante. A Pontassieve il Comune informa che è esondato il fiume Sieve all'altezza di Ponte a Vico, con conseguente chiusura di un tratto della via Colognolese. Chiuso anche il sottopasso carrabile di viale Diaz a causa del livello dell'Arno che risulta superiore alla quota delle caditoie che pertanto non ricevono più.

«Non sostare vicino ad argini e sponde». La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze consiglia di mettersi in viaggio se strettamente necessario e a tutti di non sostare in prossimità di argini e sponde dei torrenti e dei fiumi. La raccomandazione arriva nel giorno in cui è in corso il codice arancio nel territorio della Metrocittà di Firenze per maltempo.

Ore 9 - Firenze, strade allagate. Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze. Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel Valdarno per frana, Sgc Fi-Si a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa allagamento, Sr 2 a Falciani (sottopasso allagato), Sr 429 a Petrazzi (allagamento), Ss 67 a Sieci allagamento, Ponte sulla Sieve a Sagginale, Sp 103 a Pratolino. Vista situazione di criticità diffusa, si consiglia di mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità, e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica).

