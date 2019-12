Maltempo, allerta rossa in Liguria, Toti: «Massima prudenza». Si stacca una frana nel Pavese

Maltempo, è allerta rossa in Liguria dove si attende una perturbazione molto intensa, e le scuole oggi sono rimaste chiuse. Nel frattempo si è staccata una frana del Pavese. «Quella che sta per iniziare è un'allerta molto significativa legata ad una perturbazione molto intensa che interesserà la Liguria per tutta la giornata. Per questo, la nostra raccomandazione è di osservare la massima prudenza». Lo afferma in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme all'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Rieti, nuova allerta meteo sul Reatino per venti forti

Caos treni sulla Roma-Napoli: alta velocità in tilt per un guasto. Rabbia pendolari a Termini



#Pavia, frana a Varzi ieri sera sulla SS 166: esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte pic.twitter.com/QlT6bVSYtf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 20 dicembre 2019



«Ci aspettiamo - ha detto Giampedrone - picchi da oltre 200 millimetri in 14 ore: se sommiamo una situazione di questo tipo agli oltre 45 giorni di allerta che abbiamo vissuto da fine ottobre ai primi di dicembre, è chiaro che questa nuova perturbazione ci preoccupa. Ci aspettiamo precipitazioni talmente forti e localizzate da poter determinare impatti al suolo significativi e una risposta dei bacini d'acqua molto repentina. La costa, tra il centro e il ponente della regione, sarà interessata da una mareggiata». Nelle ore di Savona e Altare l'autostrada A6, a partire dalle 8, nella carreggiata sud come previsto dal protocollo di sicurezza predisposto a seguito della frana che in località Madonna del Monte. «La riapertura - ha concluso Giampedrone - verrà comunicata dopo un'attenta valutazione della situazione, senza nessun automatismo al termine dell'allerta». «Ci aspettiamo - ha detto Giampedrone - picchi da oltre 200 millimetri in 14 ore: se sommiamo una situazione di questo tipo agli oltre 45 giorni di allerta che abbiamo vissuto da fine ottobre ai primi di dicembre, è chiaro che questa nuova perturbazione ci preoccupa. Ci aspettiamo precipitazioni talmente forti e localizzate da poter determinare impatti al suolo significativi e una risposta dei bacini d'acqua molto repentina. La costa, tra il centro e il ponente della regione, sarà interessata da una mareggiata». Nelle ore di allerta rossa , chiusa tra i caselli dil', a partire dalle 8, nella carreggiata sud come previsto dal protocollo di sicurezza predisposto a seguito della frana che in località Madonna del Monte. «La riapertura - ha concluso Giampedrone - verrà comunicata dopo un'attenta valutazione della situazione, senza nessun automatismo al termine dell'allerta».

Allerta arancione per frane e valanghe in Piemonte, dove osservate speciali saranno le province di Asti, Alessandria e Cuneo, già colpite da alluvioni a ottobre e novembre. Per piogge e vento in Lombardia. Allerta per vento in Emilia Romagna, in particolare a Modena, Reggio Emilia e Parma, e in Toscana, soprattutto sui crinali appenninici e nelle province di Prato e Firenze.

Meteo, Natale al caldo con sole e temperature primaverili: «Maltempo solo nel weekend»

SCUOLE CHIUSE, IL DETTAGLIO

Scuole chiuse a Genova. Scuole chiuse anche in tutti i comuni della città metropolitana di Genova che si trovano in allerta rossa. Vacanze natalizie anticipate, quindi, per molti studenti liguri. Oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di lezioni. Il comune di genova ha disposto anche la chiusura dei sottopassi.

Scuole chiuse nei comuni del golfo del Tigullio. A causa dell’allerta meteo sul Golfo Paradiso e sul Tigullio, l’entroterra e la Val d’Aveto, quasi ovunque le scuole resteranno chiuse. Scuole chiuse a Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Chiavari, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia. A Zoagli le scuole saranno aperte fino alle 11 e a Carasco fino alle 11.30.

Scuole chiuse a La Spezia. Scuole chiuse dai sindaci locali a La Spezia, Sarzana e nella maggior parte dei comuni della provincia.



#cronaca #laspezia - Scuole chiuse alla Spezia, Sarzana e nella maggior parte dei Comuni https://t.co/vsyQwFcW6w — Città della Spezia (@cdsnews) December 19, 2019

Il Sindaco di #Albenga ha appena firmato l'ordinanza che prevede per domani 20 dicembre la chiusura delle scuole cimiteri campi sportivi

causa #allertarossa

Seguite gli aggiornamenti#PLAlbenga#scuolechiuse #Albenga — PLrivieradiponente (@PLrivieradipon) December 19, 2019



Scuole chiuse a Imperia e Sanremo. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Imperia per lo stato di massima allerta dalle 8 alle 20. Scuole chiuse anche a Sanremo.

Il sindaco di Albenga ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e campi sportivi.

Savona, scuole chiuse ad Andora e Finale Ligure. Ad Andora chiusi scuole, asili, impianti sportivi e cimiteri. Stessa decisione a Finale Ligure.





Scuole chiuse nell'Alessandrino. ​ Alessandria in seguito alla allerta arancione per il maltempo. La decisione è stata presa dai sindaci di Serravalle Scrivia, Cassano Spinola e Gavi. Nella provincia, già colpita dalle alluvioni di ottobre e di novembre, ci sono ancora oggi 400 sfollati. La protezione civile ha disposto l'apertura dalle 7 dei Com - Centri Operativi Misti - per monitorare i corsi d'acqua. Rischio frane e, in montagna, pericolo valanghe. Scuole chiuse in alcuni comuni della provincia diin seguito alla allerta arancione per il. La decisione è stata presa dai sindaci di. Nella provincia, già colpita dalle alluvioni di ottobre e di novembre, ci sono ancora oggi 400 sfollati. La protezione civile ha disposto l'apertura dalle 7 dei Com - Centri Operativi Misti - per monitorare i corsi d'acqua. Rischio frane e, in montagna, pericolo valanghe. Scuole chiuse in Costa Azzurra. Il prefetto delle Alpi Marittime francesi, in virtù delle previsioni meteo, simili a quelle italiane, ha deciso di chiudere tutte le scuole di sua competenza. Sono infatti previste piogge molto intense, associate a vento, rischio di alluvione e forti nevicate. Scuole chiuse, quindi, anche a Nizza

Nella città di #Nizza/#Nice06, in particolare, l'#allerta #meteo e arancione (#alerteorange) e le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, per cui non faranno servizio neanche gli scuolabus: https://t.co/mvuxA8t7vI — RadioNizza (@RadioNizza) December 19, 2019

⚠️ Allerta rossa tra le 8:00 e le 20:00 di domani. L’aeroporto sarà aperto, ma non si escludono ripercussioni sui voli, in base alle condizioni meteo del momento. A questo indirizzo tutte le informazioni e i contatti dell’aeroporto ➡️ https://t.co/F68iNvViH6 pic.twitter.com/qugFIBWlXA — GenovAeroporto 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GenovAeroporto) December 19, 2019



Rinviata Spezia-Cremonese. Spezia-Cremonese, gara valevole per la 17/a giornata del campionato di Serie B in programma alle 21 allo stadio Picco, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA