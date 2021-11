Maltempo, il ciclone Poppea investe l'Italia: tetti scoperchiati a Pisa, allagamenti a Roma. Weekend a rischio

Il ciclone Poppea continua a colpire l'Italia. Anche nel corso della giornata di oggi - giovedì 4 novembre - il tempo risulterà molto instabile al Centro e al Sud, mentre al Nord assisteremo a un generale miglioramento, in attesa di un weekend durante il quale l'atmosfera sarà ancora ben lungi dal tornare tranquilla.

Toscana Pioggia e vento forte hanno creato disagi nelle aree interne delle provincia di Pisa, in particolare a Palaia e a San Miniato, dove alcuni edifici sono stati letteralmente scoperchiati dalle raffiche di vento e tre famiglie sono state evacuate nella zona si San Miniato Basso. Una statua è stata invece abbattuta a Volterra e successivamente rimossa dalla sede stradale dai vigili del fuoco. A Palaia si contano diversi tetti danneggiati e due edifici nei pressi di Piazza della Repubblica, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, presentano danni più grandi, sempre alle coperture e sono stati resi parzialmente inagibili anche se non è stata necessaria alcuna evacuazione perché i locali direttamente interessati erano disabitati. Sono tuttora in corso interventi per rimuovere alberi, rami e tetti di abitazioni danneggiati. Complessivamente nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato in provincia di Pisa 15 interventi di questo tipo.

Lazio Un muro di contenimento vicino a tre palazzine è parzialmente crollato nella notte a Monterotondo, vicino Roma, probabilmente a causa delle forti piogge. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Monterotondo. È accaduto in via Dora Riparia. È stato preventivamente interdetto dai pompieri l'accesso alle abitazioni a 22 nuclei familiari e chiuso l'accesso carrabile all'area di un istituto scolastico vicino. Non risultano feriti.

Sono oltre un centinaio gli interventi della Polizia Locale eseguiti nella notte a Roma a causa della forte pioggia. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, a causa di allagamenti, accumulo di fango su carreggiata e caduta rami che hanno interessato diverse zone della città. I vigili hanno inoltre prestato aiuto agli automobilisti rimasti con i veicoli in panne.

Tra i vari interventi, i principali hanno riguardato piazzale del Verano, via della Maglianella, via Cilicia, via della Pisana, sottopasso di Via Prati Fiscali , piazzale Ostiense. Pattuglie sono ancora impegnate in via Portuense, all'altezza di via Pacinotti, a causa della presenza di un copioso strato di fango su strada.

Le previsioni

Oggi 4 novembre

Pressione debole sull'Italia. Giornata decisamente instabile al Nord e sulle regioni tirreniche centrali soprattutto al mattino quando ci saranno piogge diffuse e locali temporali al Centro. Al Sud, rovesci sulla Campania, con temporali anche intensi. Sul resto delle regioni, cielo a tratti coperto ma tempo più stabile.

Domani 5 novembre

Pressione in aumento al Nord, ma nel frattempo un vortice di bassa pressione collocato a Ovest della Sardegna continua a far sentire i suoi effetti su molte regioni. Il tempo tende a peggiorare nuovamente sulla Sardegna, poi da qui verso le regioni centrali e al Sud peninsulare, con fenomeni anche piuttosto intensi. Più asciutto ma freddo al Nord.