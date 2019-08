Maltempo, nubifragio a Brescia: attimi di paura per le forti piogge in città

Momenti di paura oggi nel tardo pomeriggio a Brescia per un nubifragio e per le forti piogge in città. Ma il maltempo non sta flagellando solo la città di Brescia. Su alcune regioni del Nord, infatti, si sono verificati altri nubifragi che hanno causato frane e l'abbattimento di alberi con 'allerta gialla' per temporali in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco in città e nella provincia di Brescia a causa del nubifragioc, con segnalazioni di danni causati dalle forti piogge che arrivano da Maclodio e Castelcovati.

