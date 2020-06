Maltempo, mezza Italia in allerta: bombe d'acqua e allagamenti da Nord a Sud

Palazzine evacuate, allagamenti e grandinate, danni alle coltivazioni. Temporali e raffiche di vento hanno colpito gran parte dell'Italia. A Genova, in via Gallesi, a Pontedecimo, i vigil idel fuoco hanno salvato un uomo rimasto bloccato dentro il garage allagato. In Valpolcevera e Val Bisagno sono stati tanti gli smottamenti, gli allagamenti e i black-out. In via Trensasco, a Molassana, un muraglione è parzialmente caduto: una palazzina con alcune persone è stata evacuata per sicurezza. Disagi in via Guido Rossa dove una macchina in transito è rimasta in panne a causa dell'allagamento del tunnel.

Bomba d'acqua a Verona. A palazzo Barbieri, sede del municipio, sono caduti pezzi di tufo dagli ornamenti delle colonne esterne senza provocare danni a persone. Molti i sottopassi allagati con numerose auto bloccate nell'acqua. Allagati cantine e garage nella zona di Borgo Venezia, San Massimo, Santa Lucia con violenta grandinata che ha ricoperto le strade. Numerose le voragini su diverse strade. A Roma strade allagate, dalla Nomentana a Corso Francia.

Per la Coldiretti salgono a milioni di euro i danni nelle campagne a causa del maltempo che hanno distrutto raccolti, sventrato serre, sradicato alberi, allagato campi i e provocando frane e smottamenti in un giugno pazzo segnato fino ad ora lungo tutta la Penisola da 48 eventi estremi tra violenti temporali, grandine e bufere di vento, quattro volte superiori allo stesso periodo dello scorso anno (+336%). È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti in riferimento all'ultima allerta meteo della protezione civile in mezza Italia, secondo elaborazioni su dati dell'European Severe Weather Database (ESWD). Il risultato - precisa la Coldiretti - sono pesanti danni alle coltivazioni con la perdita di un intero anno di lavoro, dal mais alla frutta con il crollo dei raccolti nazionali, dalle pesche alle nettarine (-28%) fino alle albicocche (-58%), e alle ciliegie.

