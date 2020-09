Maltempo, trovato morto il runner disperso nel Varesotto. Tromba d'aria a Genova, allerta nel Lazio

Continua l'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia. Stamane è stato trovato morto il runner disperso dal tardo pomeriggio di ieri a Luvinate (Varese). I vigili del fuoco e il 118 hanno recuperato poco fa il corpo, sul greto di un torrente in una località nei pressi di via San Vito. L'uomo, F.M. di 61 anni, scomparso da Barasso (Varese) probabilmente è stato sorpreso dal forte temporale che ieri ha provocato allagamenti e smottamenti, e potrebbe essere caduto o essere stato travolto dall'acqua. E sempre nel varesotto sono almeno sette famiglie evacuate a causa di allagamenti.

Stanotte, invece, una tromba d’aria si è abbattuta sul quartiere Sturla di Genova seminando il panico: alberi sradicati dal vento sono caduti a terra e sulle auto. Un palazzo è stato quasi scoperchiato e i vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per mettere in sicurezza molte abitazioni.



Allerta nel Lazio e a Roma

Lazio e a Roma da questa mattina per 24 ore. Si prevedono, spiega il Dipartimento di Protezione Civile, precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalla mattina di domani, e per le successive 24/36 ore, si prevedono inoltre venti forti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Roma, Aniene, Bacini costieri sud e Bacino del Liri; gialla su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere e appennino di Rieti; criticità idraulica gialla su Bacini costieri nord, Roma, Aniene, e Bacini costieri sud. Emessa inoltre allerta per vento gialla su tutte le zone di allerta. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

