Maltempo Alessandria, case scoperchiate e volano i tetti: alberi sradicati

Danni ingenti per il maltempo ad Alessandria in Piemonte. Sono una cinquantina gli interventi effettuati dei vigili del fuoco la notte scorsa dai vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che si abbattuta sull'Alessandrino. Quelli ancora in attesa di essere completati sono almeno un centinaio.

Maltempo nel Trevigiano, bimbo prigioniero dell'auto in mezzo all'acqua, schiacciata la vettura del ranger

Maltempo in 9 regioni, allerta meteo arancione a Milano. Danni per i temporali in Campania e Puglia



Provincia di Alessandria 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/tBnDD5wR4h — Daria Ubaldeschi (@dariauba) August 2, 2020

Pioggia, grandine e forti raffiche di vento (95,4 km/h ad Alessandria nel sobborgo di Lobbi con un picco di 106, 86 km/h a Casale Monferrato) hanno provocato danni e disagi: tetti scoperchiati, piante cadute in strada, auto distrutte, allagamenti. Alcuni siti web specializzati in meteorologia parlano di ' downburst ', le folate di vento che infuriano con moto discendente uscendo dal fronte avanzante di un temporale.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA