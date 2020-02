Maltempo, 65enne muore travolto da un albero nel salernitano

Tragedia nel salernitano per il maltempo: un uomo di circa 65 anni ha perso la vita a Cava de' Tirreni in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento. L'anziano, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo nella mattinata di oggi via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l'uomo, nonostante i soccorsi immediati, non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava de' Tirreni.

Maltempo, crolli e danni per il vento forte e navi bloccate nel Sud Italia. Temperature polari in Alto Adige

A causa del forte vento, sono numerosi gli interventi effettuati in Basilicata dai Vigili del fuoco per liberare le strade da alberi e rami caduti e da tegole e parti di cornicioni divelte. In particolare, a Potenza, il vento ha causato la caduta di un albero che, in via Consolini, ha sfiorato due auto parcheggiate: non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.



Ultimo aggiornamento: 11:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA