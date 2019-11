Scappa durante imbarco all'aeroporto di Malpensa: marocchino di 18 anni scavalca la recinzione e fugge

Un passeggero in transito dall'aeroporto di Milano Malpensa (Varese) è fuggito durante l'imbarco su un volo diretto all'estero, rendendo necessario il blocco dell'aeroporto per circa venti minuti. A quanto emerso finora, si tratterebbe di un 18enne marocchino che, appena arrivato sulla pista prima dell'imbarco, è fuggito in direzione della recinzione dello scalo, l'ha scavalcata ed è fuggito in direzione Samarate (Varese). Le forze dell'ordine lo stanno cercando nelle aree limitrofe allo scalo internazionale.

Il 18enne marocchino scappato prima dell'imbarco su un volo a Malpensa, da quanto si è saputo, non aveva i documenti in regola. Per questo non poteva proseguire il suo viaggio e salire sull'aereo e gli era stato imposto di tornare indietro. Questa la ragione che, a quanto emerso fino ad ora, avrebbe spinto il giovane a fuggire sulla pista di Malpensa, facendo perdere le proprie tracce.

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA