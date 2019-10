Malore mentre nuota in piscina: muore ragazzo disabile a Fermo

Tragedia alla piscina comunale di Fermo: un ragazzo questa mattina è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre stava nuotando. L'allarme è partito questa mattina dal complesso natatorio: sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Verde di Fermo e della Croce Azzurra di Sant'Elpidio a Mare, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più da fare. I primi soccorsi erano stati portati dal personale della piscina, che ha anche utilizzato il defibrillatore. Sul posto anche i carabinieri di Fermo per delineare i contorni dell'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo disabile di 30 anni poco dopo le 9.40 ha avuto un malore mentre stava nuotando insieme con il suo assistente personale. Il personale della piscina ha subito portato il ragazzo sul bordo della vasca per rianimarlo, ma nonostante i tentativi per salvarlo il giovane è morto. Per far luce sulle cause del malore accorso al giovane è stata disposta l’autopsia.

