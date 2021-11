Lunedì 1 Novembre 2021, 18:19

Montecassiano (Macerata) - Un malore fatale è costato la vita a Marco Staffolani. Il giovane avrebbe compiuto 30 anni il prossimo 11 novembre ma ieri sera, dopo aver accusato un malore, non si è più ripreso. Probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Malore fatale

Il giovane si trovava a casa di alcuni amici, a Montecassiano, per vedere insieme a loro la partita Roma-Milan. Passata la mezzanotte, però, il 29enne ha accusato un malore. Immediati i soccorsi: sul posto il 118 e i carabinieri, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Macerata in attesa dell’esame autoptico. Sotto choc l’intera comunità.