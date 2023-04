Malore improvviso in bici sul sentiero: muore Carlo Tomasella, l'imprenditore aveva 57 anni

AVIANO - Malore improvviso in sella alla bici mentre pedala su un sentiero: è morto così Carlo Tomasella, imprenditore 57enne di San Stino di Livenza. Tomasella è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, lunedì 10 aprile, dal personale medico infermieristico per un grave malore che l'ha colto mentre stava pedalando in sella a una bici nel territorio del comune di Aviano (Pordenone), in località Pra di Piana, lungo un tracciato che conduce a Piancavallo.

Il personale medico infermieristico ha avviato la rianimazione cardiopolmonare, poi l'imprenditore è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni dove più tardi è deceduto.