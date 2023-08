Sabato 19 Agosto 2023, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 08:36

MIRA - La comunità di Oriago (Venezia) in lutto per l’improvvisa scomparsa di Martina Sorato, 55 anni, molto conosciuta nella frazione mirese per la sua dedizione per i bambini. Il cuore della donna è stato donato. Un fortissimo mal di testa, un malore improvviso e la vita di Martina si è bruscamente interrotta strappandola ai suoi cari e ai tanti amici che in questi giorni si sono stretti attorno ai figli Simone e Nicola e al compagno Mauro. Martina è nata e vissuta a Oriago, dopo gli studi aveva lavorato in un’azienda fornitrice di prodotti alimentari. Nel tempo, dopo essersi occupata della famiglia si è dedicata a quelli che lei definiva “i suoi bambini” facendo la babysitter. Un’attività per la quale era molto stimata e apprezzata dai genitori che le affidavano volentieri i figlioletti, ma soprattutto dagli stessi bambini con la quale sapeva instaurare un rapporto meraviglioso in un “magnetismo di sguardi e di cuori”.

HA DONATO IL CUORE

I famigliari hanno deciso di donare il cuore di Martina per salvare un’altra vita. “Era un suo desiderio, abbiamo voluto esaudirlo fino in fondo” spiegano confermando quella generosità e bontà d’animo che contraddistinguevano Martina. Struggente il ricordo da parte dei famigliari: “Martina era la nostra Luce” ha affermato il compagno Mauro che ha voluto condividere insieme ai figli un pensiero della donna. “Martina è entrata nelle nostre vite in punta di piedi ma come un sole. La definirei un’alba che illumina una nuova giornata, dai colori tenui ma non banali, caldi e avvolgenti, che ti scaldano il cuore e ti rasserenano da una parte, ma allo stesso tempo ti danno le energie per iniziare una nuova giornata, con un sorriso gigantesco perché hai visto un cielo meraviglioso».

AVEVA DUE FIGLI

In tanti, dopo aver appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di Martina, hanno espresso la propria vicinanza alla sua famiglia. Tanti i post che ricordano il sorriso pronto e sincero di Martina, la sua disponibilità verso gli altri ed il suo grande cuore per la famiglia, che metteva sempre al primo posto, e poi per i “suoi bambini” che sapeva accudire con attenzione e affetto. “Sei volata tra gli angeli – ha ricordato un’amica. - Ora hai tanti angioletti da abbracciare come hai sempre fatto nella tua vita con amore e sacrificio”. La donna lascia oltre ai figli Simone e Nicola, e il compagno Mauro anche il papà Franco, il fratello Massimo e Marino. I funerali lunedì 21 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Oriago.