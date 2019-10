Maker Faire 2019, al via la settima edizione tra innovazione green, robotica e tecnologia nell'arte

Maker Faire, si parte. E’ giunta alla settima edizione, la manifestazione dedicata alla tecnologia ed all’innovazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma e da Innova Camera, che si terrà dal 18 al 20 ottobre alla Nuova Fiera di Roma. Economia circolare, robotica, intelligenza artificiale, spazio e tecnologia dell’arte sono solo alcune delle tematiche di questa nuova edizione. L’evento, di cui Il Messaggero è media partner e che seguirà tutti i 3 giorni della manifestazione è stato presentato al Tempio di Adriano, alla presenza di Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio che per primo ha preso la parola: «La Camera di Commercio è la casa delle 500 mila imprese che lavorano nella nostra provincia, lo ricordiamo perché non sono anni facili per gli imprenditori, ed uno dei temi che li ha messi in difficoltà è proprio la tecnologia, che corre sempre molto velocemente. Per questo - ha detto Tagliavanti - sette anni fa abbiamo ideato Maker Faire. Roma viene sempre percepita come la città della burocrazia, e noi combattiamo contro questi stereotipi, ma a Roma ci sono oltre 1000 startup innovative, circa il 9,7% del dato nazionale, quindi l’innovazione è centrale. Con Maker Faire vogliamo fare una fotografia sullo stato dell’innovazione. Nella prima edizione vennero solo gli smanettoni delle stampanti 3D, poi conquistammo gli studenti della Sapienza, a cui è seguita la conquista del mondo delle imprese. E quest’anno abbiamo aperto anche agli artisti che usano la nuova tecnologia, siamo Roma e quindi l’arte è importante«.

Sette padiglioni alla nuova Fiera di Roma, in un’area espositiva di oltre 100 mila mq, in cui saranno presenti, giovani impresi, enti istituzionali, università, per oltre mille progetti che vengono da 40 paesi del mondo che in questi sette anni hanno fatto di Maker Faire il più importante evento europeo e tra i più importanti a livello globale, come conferma anche Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio: «Maker Faire è la più importante manifestazione europea sui maker, e la seconda dopo quella di San Francisco, ormai è un evento planetario, visto che ci sono 40 maker faire in altrettanti città nel mondo. Si rivolge anche alle famiglie, ai giovani, lo scorso anno c’erano 27 mila studenti provenienti da tutta Italia. Sulle 1046 startup nate a Roma, il 17% è formato da giovani, il 14% sono imprese al femminile ed il 31% straniere».

Per Massimo Banzi, curatore di Maker Faire 2019 «è impressionante essere al settimo anno, siamo nella città più importante in Europa per questa manifestazione. La cosa importante è portare le persone davanti ad esempi positivi che facciano venir voglia di fare impresa, fare qualcosa e di avere degli sbocchi. Una delle ragioni della longevità è che cerchiamo di anticipare cosa accade intorno a noi, per esempio verrà una fisica di Microsoft che si occupa di computer quantistici e fa vestiti. Cerchiamo di far emergere giovani donne, come quella che viene dal Ghana e si occupa di robotica, le comunità di maker si incrociano e si scambiano collaborazioni. qui a Roma c’è tanta Europa, è un segnale geopolitico perché da soli invece siamo spazzati via».

Tra le tematiche nuove di questa edizione, nell’ambito dell’economia circolare è che Maker Faire diventa plastic e carbon free, con tanti progetti che coniugano impresa,manifattura, innovazione e sostenibilità nel rispetto dell’ambiente, tema a cui da sempre la manifestazione è molto attenta.

Tra i vari enti ed imprese presenti anche Eni. «Per noi è un appuntamento dove presentare le nostre migliori tecnologie e strategia dell’azienda. Lo scorso anno abbiamo parlato di economia circolare, quest’anno parliamo di decarbonizzazione, abbiamo sviluppato insieme ad atenei e imprese, 4 tecnologie ed app che presenteremo ai visitatori e poi ci saranno anche molte imprese di intrattenimento», ha spiegato, Vincenzo Michetti - Ricerca di Eni.

