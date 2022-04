Brescia, maestro di arti marziali arrestato per violenze sessuali: abusi sugli allievi in palestra

Avrebbe sfruttato il suo ruolo nella palestra per abusare degli allievi. Per questo un maestro di arti marziali di 52 anni è stato arrestato in provincia di Brescia: l'accusa è di violenza sessuale aggravata. L'uomo, ora ai domiciliari, avrebbe creato un rapporto di dipendenza psicologica con allievi ed allieve che frequentavano la sua palestra spingendoli a sessioni di sesso di gruppo cui talvolta avrebbe partecipato direttamente e insieme alla moglie (denunciata). Alcune donne hanno denunciato di aver subìto violenze sessuali durante queste occasioni.

Indagato anche un broker di 53 anni

Oltre all'arresto del 52enne e alla denuncia della moglie, è stato indagato anche un altro uomo, un broker finanziario di 53 anni. Le accuse, a vario titolo, sono di violenza sessuale aggravata, esercizio abusivo della professione medica, commercio abusivo di farmaci illegali e truffa aggravata. Nella palestra di Brescia dove insegnava, l'arrestato avrebbe praticato anche agopuntura senza averne titolo, così come avrebbe prescritto farmaci anoressizzanti o finalizzati al miglioramento delle prestazioni sessuali, il cui commercio sul territorio nazionale è vietato, importandoli dall'estero.

I locali della palestra sono stati posti sotto sequestro. Infine, attraverso il broker finanziario di sua conoscenza, il 52enne avrebbe convinto i parenti di alcuni frequentatori della palestra ad investire ingenti somme di denaro, dietro la promessa mai esaudita di ottenere elevate rendite.