Vicenza, baci e sms hot all'alunno di 10 anni: sospesa maestra elementare

Una maestra di una scuola elementare della provincia di Vicenza è stata sospesa dopo essere stata indagata per violenza sessuale nei confronti di un alunno di dieci anni. Il ragazzo aveva raccontato di baci e sms equivoci inviati dalla donna. Il provvedimento - scrive oggi Il Giornale di Vicenza - resterà in vigore fino all'eventuale sentenza di primo grado; l'insegnante non potrà nel frattempo essere chiamata per supplenze.

La vicenda era venuta alla luce dopo che i genitori hanno trovato messaggi sullo smartphone del figlio, mittente la maestra quarantenne. La donna ha sempre negato le circostanze, e soprattutto l'intento sessuale. Il 27 giugno scorso si è svolta l'audizione del bambino in incidente probatorio.

