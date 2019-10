​​Treviso, rimprovera l'alunno che le si scaglia contro: maestra chiama l'ambulanza per lo choc

Aggredisce la maestra che perde l’equilibrio e finisce a terra. Rimanendo tanto scombussolata da rendere necessario l’intervento dell’ambulanza. È accaduto in una classe di una scuola primaria di Oderzo, in provincia di Treviso. L’episodio è avvenuto martedì, verso la fine di una lezione. Pare che la maestra abbia ripreso l’alunno, forse per un comportamento un po’ vivace.

LEGGI ANCHE --> Roma, botte su bimba disabile, indagata maestra di sostegno. I compagni di classe: «È cattiva»

​Ciò che non succede invece è che il ragazzo, ormai grandicello, si sia rivoltato contro l’insegnante andandole contro. Colta di sorpresa la donna è finita a terra: per fortuna vicino non c’erano oggetti o banchi e non si è fatta nulla. Non si sarebbe mai aspettata di essere aggredita per cui lo spavento ha avuto il sopravvento. Chi era presente riferisce che la donna tremava a causa dello spavento. Così è stata chiamato l'ambulanza per ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA