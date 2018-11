Uccide la madre: sospettato e fermato, confessa durante l'interrogatorio

Uccide la madre e poi confessa. La squadra mobile della Questura di Bologna ieri ha eseguito un fermo su ordine della Procura nei confronti di uomo, ritenuto responsabile dell'omicidio dell'anziana madre. Quello che a un primo esame era stato considerato come un decesso per cause naturali, infatti, non ha convinto gli investigatori, che hanno ascoltato la versione del figlio, constatando che presentava contraddizioni. Interrogato ieri davanti al pm, quindi, l'uomo ha confessato. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza che si terrà alle ore 10.30 in Questura. © RIPRODUZIONE RISERVATA