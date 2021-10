Macron a Villa Medici con Brigitte: visita alla mostra della fotografa Natacha Lesueur

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 12:30

Non solo impegni istituzionali. Incantanti dalle fotografie di ​Natacha Lesueur, la coppia presidenziale francese ieri sera si è concessa una visita a Villa Medici che dallo scorso 13 ottobre ospita la retrospettiva dell'artista "Come un cane ballerino".

Brigitte in blazer doppiopetto taglio smoking black and blue con bottoni gioiello laminati ha così ammirato in compagnia del marito l'arte dell'ex borsista dell'Accademia di Francia che ha portato nella Capitale un'esposizione articolata in 80 opere che sintetizza più di 30 anni di lavoro.

A fare loro gli onori di casa, illustrando anche il percorso della mostra, il direttore di Villa Medici Sam Stourdze. Questa mattina, invece, Brigitte insieme alle altre "first lady" ha preso parte alla visita del Colosseo. In outfit total black, con camicia di seta e gonna longuette a balze la prima signora dell'Eliseo ha potuto ammirare l'Anfiteatro Flavio in un tour guidato dalla direttrice del Parco Archeologico Alfonsina Russo. Ad accogliere le consorti dei capi di Stato impegnati del G20 alla Nuvola, Maria Serenella Cappello, moglie del presidente del Consiglio Mario Draghi.