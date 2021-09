Macerata, trovati corpi decomposti di coppia anziani e figlio invalido: nessuno li cercava da mesi

Lunedì 6 Settembre 2021, 12:07

A Macerata, nella mattinata di oggi, sono stati ritrovati in una villetta tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di una coppia di anziani e di loro figlio invalido. L'allarme che ha permesso il rinvenimento è scattato dopo la telefonata di una parente residente a Milano.

Trovati tre cadaveri a Macerata, termosifoni ancora accesi

Alle 9 di questa mattina tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti in una villetta in zona Borgo Santa Croce di Macerata. Le vittime sono Eros Canullo, di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Maria Angela Moretti, di 75, e il figlio Alessandro Canullo, di 54. Quest'ultimo aveva da anni problemi di deambulazione dopo un incidente stradale.

Il ritrovamento

Al momento del ritrovamento il corpo del padre si trovava in bagno, quello del madre sul letto in camera e quello del figlio a terra, vicino al letto. Sono in corso accertamenti da parte della polizia scientifica. Al momento si esclude che i decessi siano avvenuti per cause violente, e sembra più probabile una disgrazia. I termosifoni sono stati trovati accesi e questo fa pensare che il decesso risalga a vari mesi fa. A dare l'allarme una parente che abita a Milano e che non riusciva a mettersi in contatto con i familiari. Sul luogo i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta, la polizia e il 118.

