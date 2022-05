Macerata, bimba di 4 anni precipita dal 3° piano: è grave. La piccola era in casa con i genitori: aperte le indagini

Era a casa con i genitori poi il volo da 10 metri e la corsa in ospedale. Una bambina di 4 anni, in circostanze ancora da verificare, è precipitata sul marciapiede dal terzo piano di un palazzo in via Dante Alighieri a Macerata. La piccola, secondo una prima ricostruzione, verso le 16 sarebbe caduta da una finestra mentre si trovava in casa con padre e madre, di origine indiana, da un'altezza di una decina di metri.

La piccina, dopo la segnalazione di passanti, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata (codice rosso) in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in gravi condizioni. Sul fatto indaga la Squadra Mobile di Macerata in coordinamento con la pm Stefania Ciccioli.