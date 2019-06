Tre lutti in famiglia in un mese: mamma Giovanna, il figlio Andrè e la nonna Adriana

Tre lutti in 36 giorni, dramma senza fine per la famiglia scledense Gianesini. Venerdì 7 giugno saranno celebrati alle 14.30 i funerali di Giovanna Gianesini, scomparsa a 53 anni all’ospedale di Santorso, Comune in provincia di Vicenza. Ricercatrice all’università di Verona la donna sul letto d’ospedale ha accusato due strazianti dolori: il 6 aprile scorso per la scomparsa della mamma Adriana (92 anni) e il 27 aprile per la tragica morte, a soli 25 anni, del figlio Andrè, in un incidente stradale negli Stati Uniti dove si trovava per studio e lavoro.

Treviso, ha un malore in classe e scoprono un tumore: Giulia muore a 14 anni

Roma, bimba di 2 anni muore soffocata da caramella: donati gli organi, salvate 5 persone



Due lutti che potrebbero avere aggravato nella donna lo stato di salute. Tre lutti hanno colpito la famiglia e lasciati soli gli altri due figli di Giovanna: due gemelli 18enni, Emily e Richard, che vivono in California con il papà Michael Odu, docente universitario.

Giovanna Gianesini ha lasciato a Schio, in provincia di Vicenza, il fratello Marco, noto avvocato. Anziché fiori al funerale i familiari invitano alla raccolta fondi per istituire una borsa di studio dedicata al giovane Andrè Gianesini.

Ultimo aggiornamento: 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA