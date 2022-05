Mercoledì 4 Maggio 2022, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 11:10

Eccellenza, nelle sue molteplici espressioni. È questa la parola chiave del premio Guido Carli che, giunto alla XIII edizione, quest'anno, conferirà riconoscimenti a esponenti di imprenditoria e finanza, ma anche di moda, Tv, sport. «Un premio all'eccellenza a 360 gradi», lo definisce Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell'ex Governatore di Bankitalia. A poche ore dalla cerimonia, che si terrà venerdì, all'Auditorium Parco della Musica - trasmessa anche in diretta sulle pagine social della Fondazione Guido Carli e su Tgcom24 - trapelano i nomi di alcuni premiati, dal generale Francesco Paolo Figliuolo a Luigi Ferraris, ad di Ferrovie dello Stato, dalla stilista Alberta Ferretti a Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. Ancora, da Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, a Mariangela Zappìa, ambasciatrice italiana a Washington. E altri.



Un'edizione decisamente speciale, a partire dalla dedica. «Ringrazio la giuria per aver dedicato questa giornata a Massimo Dell'Omo, inviato di guerra e marito speciale», afferma Liuzzo. In platea, protagonisti della politica, come Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Maria Elena Boschi, e della diplomazia, dall'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, a Pietro Sebastiani, suo predecessore, e all'ambasciatore Pasquale Terracciano. Alla serata anche Nicola Zingaretti, Matteo Piantedosi, Stefano Sala, Vincenzo Boccia, Michele Dall'Ongaro. Tra i presenti, Lavinia Biagiotti, Nicoletta Spagnoli, Francesco Franceschi e tanti altri. L'evento sarà seguito da una cena blindatissima, solo per giurati e premiati, presso la Coffee House di Palazzo Colonna, allestita nei toni del tricolore, che sarà accompagnata dall'esibizione di Riccardo Fogli. Qui anche la torta, decorata con un trionfo di rose rosse, che sarà tagliata da Liuzzo e Letta, insieme, per festeggiare i rispettivi compleanni, in quella che è divenuta ormai una tradizione. «Sarà una serata di festa, ma senza dimenticare la guerra - dice Romana Liuzzo - Quest'anno ricorre il trentesimo anniversario del Trattato di Maastricht, speriamo sia benaugurante per la visione che Guido Carli aveva dell'Europa: di tutti, ma anche pronta a sostenere chi difende la libertà».