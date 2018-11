E' morto il nobile piemontese Luigi Rossi di Montelera, 45 anni fa venne rapito dai corleonesi

Addio a Luigi Rossi di Montelera, esponente di una nobile famiglia piemontese, è morto in Valle d'Aosta, dove si trovava per una battuta di caccia. Colpito da infarto, e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Aosta, è deceduto poco dopo il ricovero.



Industriale, dirigente d'azienda, politico, aveva 72 anni. Proprio in questi giorni, 45 anni fa, veniva rapito da alcuni banditi legati ai corleonesi; venne liberato dopo quattro mesi, nel marzo 1974.



Negli anni Settanta è stato dirigente alla Martini & Rossi, poi presidente della Bacardi-Martini e fino al 2008 membro del consiglio direttivo di Confindustria e presidente di Confindustria Piemonte. Dal 2003 al 2006 è stato presidente di Federalimentare.



In politica è stato deputato per la Democrazia Cristiana dal 1976 al 1992 e dal 1987 al 1989 è stato sottosegretario del ministero di Turismo e spettacolo guidato dal ministro Franco Carraro.

