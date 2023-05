Ludwig, uscito il nuovo singolo "La stessa cosa" prodotta da Danusk e CELO

Ludwig alza ancora una volta l’asticella e questa volta alle porte della stagione più calda: venerdì 12 maggio esce il nuovo singolo LA STESSA COSA (distribuzione ADA Music Italy) - prodotto da Danusk e CELO - che inaugura la nuova stagione live dell’artista romano.

Il brano uptempo, un concentrato di sonorità pop/dance e sfumature rock/punk, strizza l’occhio all’estate 2023 e ha tutte le carte in regola per essere il nuovo tormentone da vibes radio-friendly, che si appresta a scalare le classifiche dei brani più ascoltati nei prossimi mesi.

Tra amori estivi brevi e fugaci, senza romanticismi retorici La Stessa Cosa ci presenta un Ludwig più consapevole delle sue potenzialità musicali, che conferma ancora una volta di essere in grado di mixare suoni e atmosfere con una scrittura fresca e spensierata, per evocare storie di sentimenti liquidi, momenti vissuti a pieno tra notti che non hanno durata, sguardi adrenalinici e relazioni che nascono e svaniscono.

La Stessa Cosa sa di party in riva al mare, di ansie generazionali, di attimi effimeri che esplodono nei club; consapevoli che, al tramonto di un’altra estate, ci sarà un altro treno, un’altra corsa.

Scritto da Ludovico Franchitti, Francesco Sponta, Fabio Pizzoli, Maximilian Dello Preite e composto da Pietro Celona e Daniele Autore, nel brano hanno suonato Daniele Autore (chitarre), Pietro Celona (synth).

Classe ‘92, Ludwig (all’anagrafe Ludovico Franchitti) nasce a Roma, città dove attualmente vive. Inizia ad appassionarsi alla musica elettronica da giovanissimo e in poco tempo riesce a imporsi nello scenario live dei club romani più in voga, come opening e main guest. Nel 2018 è ospite di festival importanti, tra cui il Nameless, entrando nelle line up di rassegne musicali prestigiose in Italia; parallelamente all’attività live, porta avanti vari progetti di beatmaking per altri artisti. A dicembre del 2018 pubblica il suo singolo d’esordio Un po’ de que, conquistando l’attenzione e il supporto di alcuni nomi di spicco della musica attuale: è il suo primo lavoro cantato e prodotto in maniera indipendente, da cui si percepisce la vena creativa e le sonorità non convenzionali.

Il 2019 è l’anno della svolta, con il primo sold out registrato all’Atlantico Live – a cui seguirà poco dopo un altro tutto esaurito allo Spazio900, uno dei più noti locali capitolini – e il primo disco dal titolo “Curioso” (che contiene Un po’ de que e Domani ci passa).

A settembre del 2019 pubblica il singolo Weekend, che ottiene da subito ottimi riscontri dal pubblico, soprattutto su TikTok, conquistando una challenge in home page.

Risale a novembre 2019 la sua prima certificazione Oro dalla FIMI, con il brano Domani Ci Passa (che verrà certificato nel luglio 2020 come Platino dalla FIMI).

La pubblicazione della canzone Dopo Mezzanotte, con la produzione di DJ Matrix, sigla il primo contratto con la Warner Music Italy; un mese dopo esce la hit Courmayeur, in collaborazione con DJ Matrix, Gabry Ponte e Carolina Marquez, successo acclamato che piazza Ludwig tra i nuovi artisti dellaa scena della musica attuale mainstream. Il 2020 viene inaugurato da un altro sold out all’Atlantico Live; a maggio dello stesso anno Ludovico pubblica Boom Boom, hit scritta e prodotta durante la quarantena, dalle sonorità 2000s con i French Affairs My Heart Goes Boom; a luglio il singolo Non Spegnere la Musica, remake di Vamos a la Playa, sempre con DJ Matrix, a cui seguirà Adesso mi diverto, realizzato insieme a Cecilia Cantarano, e Partire, tormentone estivo che anticipa l’EP dal titolo “Neverland”, uscito il 25 Giugno 2021.

​Insieme a Gli Autogol, Arisa e Dj Matrix realizza il brano Coro Azzurro, che accompagna il cammino della nazionale Italiana durante il Campionato europeo di calcio nel 2023 e che viene presentato in diretta su Rai 1 in occasione del programma “Sogno Azzurro”.

Nel 2022 esce Super Cafoni, con Il Pagante e Piotta, remake della hit del 1999 Supercafone, che entra di diritto nella scaletta dei live di "Ludwig Summer Tour", in Italia e in Europa, che conta oltre 50 date; nel frattempo esce una collaborazione importante: Tropicana, il featuring di Boro Boro, vero tormentone estivo che diventa l'inno dello storico locale di Mykonos, dove Ludwig si esibisce più volte nell’estate 2022.

Chiude l’anno pubblicando a dicembre 2022 il suo singolo Ogni volta che ti penso. Attualmente Ludwig sta lavorando a una nuova produzione discografica, in attesa di tornare dal vivo quest’estate, con un fitto calendario di concerti in tutta Italia.