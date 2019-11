Lucca, promette case in affitto per la fiera Lucca Comics e incassa la caparra: truffatore denunciato

Ha approfittato di una manifestazione affollatissima, soprattutto di giovani, per mettere a segno una vera e propria truffa: si è presentato alla fiera Lucca Comics e ha iniziato a pubblicizzare case in affitto per studenti, da utilizzare nei giorni del festival, dal 31 ottobre al 3 novembre scorsi. Ha raggirato decine di ragazzi provenienti da tutta l'Italia, facendosi dare denaro, a titolo di caparra, con un bonfico sul suo conto corrente. In realtà, non era il proprietario delle case e non conosceva nemmeno i reali inquilini: aveva semplicemente trovato fotografie online e le aveva messe su un sito web creato per rendere credibile la truffa.



Ora, però, l'imbroglione, un 37enne incensurato originario di Roma, è stato individuato dalla polizia postale di Lucca. Monitorando i suoi movimenti bancari, gli investigatori lo hanno individuato e rintracciato a Milano, dove era ospite di un'amica. Nel corso della perquisizione, disposta dal pm titolare dell'indagine Salvatore Giannino, i poliziotti della polizia postale, hanno sequestrato carte di credito e il telefono cellulare usato per contattare ed essere contattato dalle vittime. D.M., queste le sue iniziali, è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA