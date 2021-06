Zaia lancia la "zona blu" per le spiagge in Veneto: «150 chilometri di litorale sicuro e sanificato»

Il Veneto vuole accogliere in sicurezza i turisti: la Regione ha così avviato il progetto “Costa Veneta-Zona Blu”, coinvolgendo il litorale da Bibione fino a Porto Viro. Questo progetto ha come obiettivo la sicurezza degli stabilimenti balneari e degli impianti costieri, per rendere possibile tutto sarà rilasciato un marchio che attesta sanificazione e cura di tutte le strutture turistiche.

APPROFONDIMENTI VIDEO Zaia: «Grazie ai giovani immunità di gregge» INVISTA Zaia: “In Veneto abbiamo belle performance” INVISTA Zaia: “Astrazeneca e J&J” POLITICA Vaccini 12-39 anni in Veneto, Zaia: «Prenotazioni dal 3... CRONACA Luca Zaia: «In Veneto consegnato il 30% di vaccini in meno... POLITICA Luca Zaia: «Terzo richiamo in autunno? A mio avviso ci... VIDEO Vaccini ai turisti, Garavaglia: «Se c'è... INVISTA Garavaglia: "Per il turismo è tempo di ripartire... INVISTA Zaia: «Se gli scienziati dicono cazz... è ok, ma se...

L'annuncio di Zaia

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia ha dichiarato in occasione della presentazione del progetto sul litorale veneto che ha l'obiettivo di mettere in «sicurezza e benessere certificati su tutti i 150 chilometri di costa Veneta» perché il turismo ha sempre dimostrato una grande attitudine alla resilienza. Il protocollo di intesa firmato tra Regione del Veneto, la rete Venice Sands e Unionmare intende soddisfare così i nuovi bisogni del turismo. Un marchio che attesterà durante tutta la stagione estiva la sanificazione e la cura delle spiagge e di tutte le strutture ricettive, anche quelle all'aria aperta.



Zaia: «Grazie ai giovani riusciremo ad arrivare all’immunità di gregge»

Le dichiarazioni

Zaia ha voluto precisare che questa certificazione è un elemento di comunicazione internazionale, oltre che un biglietto da visita per le spiagge venete che si preparano a ripartire, a detta del presidente della regione, con i più alti margini di sicurezza per tutti: «L'eccellenza della nostra offerta turistica si misura anche in termini di innovazione e credo che questo ulteriore tassello contribuisca in maniera concreta a definire il nuovo concetto di vacanza sicura, dettato sia dall'emergenza pandemica, ma anche dai nuovi bisogni dei turisti, estremamente condizionati dallo sviluppo della situazione sanitaria».

Sostenibilità e salute

Il progetto integra due importanti obiettivi, quello della sostenibilità ambientale e quello della sicurezza sanitaria: «Questo progetto, di fatto, li sintetizza entrambi e auspico che possa essere replicato anche in altri contesti per segnare una netta ripartenza dell'industria turistica, elevando la qualità dei servizi da offrire ai milioni di turisti che ogni anno frequentano le nostre spiagge e che confermano il Veneto prima regione turistica d'Italia per presenze».