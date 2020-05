Luca Zaia: «Lunedì riapriremo centri estivi e Rsa». Saldi in Veneto posticipati ad agosto

Coronavirus, importante annuncio del Governatore del Veneto Luca Zaia oggi nel consueto punto stampa. Una giornata importante nella quale si è parlato anche dei saldi estivi che saranno posticipati al primo agosto per dare un impulso maggiore al commercio. «Il Veneto è pronto ad aprire i centri estivi già da lunedì prossimo primo giugno e i familiari potranno tornare a trovare i loro cari ospiti nelle Rsa», ha detto Zaia.

Zaia: centri estivi a macchia di leopardo

«Per i centri estivi da tre a 17 anni sarà di certo un'apertura a macchia di leopardo dovuta alla loro organizzazione - ha spiegato Zaia - mentre siamo in attesa della validazione delle nostre linee guida da parte del governo per l'apertura degli asili nido». Per le Rsa ha spiegato poi il governatore del Veneto «questo sarà deciso nell'autonomia di ogni struttura. Ricordo che in Veneto abbiamo 300 case di riposo, 30 mila ospiti e 30 mila operatori, e che il 75% di questa ha avuto zero contagi, mentre nel restante 25 % abbiamo dovuto registrare più di 600 morti, su un totale di 900 registrati fino ad oggi in Veneto». Coronavirus, il dramma di Claudio Bisio: «Mia madre morta durante la quarantena»

Zaia: spero elezioni a luglio. «Ad oggi la legge dice che il voto per le regionali sarà in una finestra tra il 25 settembre e il 25 dicembre. Il Comitato tecnico-scientifico invece dice che le elezioni devono essere fatte entro settembre. Noi chiediamo che si facciamo a fine luglio. Siamo in attesa visto che oggi c'era un riunione politica della maggioranza». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ha ribadito «E io resto fermo sulla data di luglio».

Saldi estivi dal primo agosto. La giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al primo agosto, consentendo al tempo stesso, in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione. «Abbiamo deciso, in accordo con le associazioni di categoria, di dare un sostegno concreto alla ripresa del commercio - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato - se i saldi inizieranno un mese dopo rispetto al solito, abbiamo offerto la possibilità di effettuare vendite promozionali a partire dall'inizio di luglio».​

