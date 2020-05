Luca Zaia: «Riapro tutto dal 18 maggio e non inventiamoci box plexiglass in spiaggia»

«Se i presupposti sono questi, io conto di riaprire tutto il 18 maggio. Sembra che il governo possa fare un provvedimento di apertura di base per alcune attività, delegando le Regioni per il resto, e io conto quindi riaprire tutto: negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri di estetica, palestre e centri sportivi, ovviamente nel rispetto delle regole sanitarie». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia in un'intervista ad Antenna 3 Veneto. «Si riaprirà secondo linee guida. L'importante, e l'ho detto al presidente del Consiglio, è che queste regole siano chiare, rigorose, ma poche - ha spiegato Zaia- e che non ci inventiamo i box di plexiglass in spiaggia...».

Intanto già da ieri il presidente del Veneto Luca Zaia e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti Hanno scritto ai prefetti di Veneto e Trentino per comunicare che «in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive Regioni e vista l'esigenza manifestata dai numerosi cittadini» in una ordinanza che sarà firmata a breve verrà «inserita l'estensione della visita ai congiunti per tutti i comuni posti nelle zone di confine tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento».

