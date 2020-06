Zaia: «In Veneto 8 nuovi positivi da ieri, 21 dimessi dall'ospedale»

Luca Zaia, i casi di positività al coronavirus registrati in Veneto sono 19.182, «8 in più rispetto a ieri». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile del Veneto. I tamponi effettuati sono nel complesso 729.633. I ricoverati in terapia intensiva «fanno un bel passo indietro: sono 16, ma solo 2 per coronavirus», ha aggiunto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati dimessi dagli ospedali del Veneto 3.439 pazienti, +21 rispetto a ieri. I nuovi decessi sono 11, «di cui 9 in ospedale».

Fase 3, Zaia: «Finanziamento Sanità regionale è partita importante». «Una partita importante dal punto di vista finanziario» è quella che riguarda «i finanziamenti per le sanità regionali». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile del Veneto. «Oggi abbiamo spese che superano i 200 milioni in totale, più 35 milioni all'anno che si stabilizzeranno per le assunzioni. Dobbiamo ripianare le spese», ha aggiunto.

