C'è una speranza per Luca, il giovane con un tumore incurabile: il 6 novembre volerà in Texas

ha un sogno nel cassetto, quello di fare l'attore. Il 23enne si era trasferito dalla sua Giarre, in provincia di Catania, per frequentare l'Accademia di Cinecittà, a Roma, fino a quel maledetto 2016. Un banale dolore alla gamba destra si è rivelato poi essere un, che nel giro di poco tempo gli ha stravolto la vita. La gamba si è si è gonfiata così tanto da rendergli impossibile anche il più banale degli spostamenti e, durante le cure, ha anche scoperto delle metastasi ai polmoni. I medici italiani gli hanno detto che era impossibile operarlo, così Luca ha deciso di raccontare la sua storia su internet, nella speranza di raccogliere fondi per curarsi in America.L'appello del giovane siciliano è stato raccolto dal popolo del web, che ha donato oltreper dare una speranza a Luca. Il 6 novembre partirà per gli Stati Uniti a bordo di un volo speciale, attrezzato per poterlo assistere durante le 13 ore di viaggio. Successivamente sarà visitato da una delle équipe mediche più importanti al mondo in Texas, che procederà all'operazione e le conseguenti cure. La strada è ancora lunga e in salita per Luca, ma adesso - grazie alla solidarietà del web - c'è una luce in fondo al tunnel.