Vince 21 milioni alla lotteria: record all'Eurojackpot, il fortunato "5+2" a Cusago (Milano)

La Dea Bendata bacia Milano con un jacktopot da 21 milioni e 208mila euro. La cifra record è stata vinta a Cusago, provincia di Milano dove nel punto vendita Sisal Foieni Achille Emilio di via Bareggio è stato centrato un 5+2 all'Eurojackpot, la lotteria internazionale che coinvolge 16 paesi europei. Una vincita storica per il capoluogo lombardo: su 11 vincite in Italia nel 2022, è la prima volta che la lotteria internazionale premia Milano.

Vinti 21 milioni a Cusago

L'Eurojackpot è una lotteria internazionale che coinvolge 16 Paesi in tutta Europa. Le estrazioni delle combinazioni vincenti vengono effettuate ogni martedì e venerdì a Helsinki alle 20 italiane. Nell'estrazione di martedì 20 dicembre, il premio è toccato a Milano, per la schedina giocata a Cusago. Il fortunato giocatore, di cui non si sa il nome ha centrato un 5+2 da 21 milioni e 208mila euro.

La scorsa settimana invece a Milano era stato realizzato un 10 al 10eLotto da 1 milione di euro.