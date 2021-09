Lotteria Italia 2021, l'iniziativa “Disegniamo la fortuna” per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità

Martedì 7 Settembre 2021, 14:03

Lotteria Italia 2021 "Disegniamo la fortuna": al via la Commissione artistica che sarà presieduta da Gianni Letta e vedrà come membri Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Stefano Boeri, Milly Carlucci, Cristiana Collu (direttore generale della Gnam di Roma), Pierfrancesco Favino, Gianluca Lioni (portavoce Ministro Dario Franceschini) e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidende della fondazione Sandretto Re Rebaudengo). La Commissione artistica dovrà selezionare una parte delle opere che da quest’anno compariranno sui biglietti della Lotteria Italia 2021. L'iniziativa "Disegniamo la fortuna", dedicata agli enti del Terzo Settore che promuovono l’inclusione delle persone con disabilità, e finalizzata alla realizzazione di bozzetti da inserire sui biglietti della Lotteria Italia 2021, (il gioco con vincita in denaro più noto e iconico del nostro Paese), ha visto la partecipazione di circa 150 opere.

Una commissione interna ad Adm, nominata dal Direttore Generale Marcello Minenna, ha selezionato le prime 6 opere, in base al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei bozzetti, ed ha individuato le 25 opere da portare alla selezione finale tra quelle meritevoli di speciale considerazione, valutandone la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste. In data 8 settembre 2021, alle ore 16, si riunirà la Commissione artistica composta da personalità istituzionali nonché esponenti del mondo della cultura, dell’arte, dell’editoria e delle istituzioni nazionali, e sarà chiamata a valutare, per 6 opere, il valore estetico, l’originalità, il grado di complessità dell’opera, il percorso creativo, la tecnica utilizzata nonché la rispondenza ai valori promossi dal bando “Disegniamo la fortuna”.

Tutti i 12 bozzetti saranno protagonisti del frontespizio del biglietto della Lotteria Italia 2021, che sarà messo in vendita a partire dal 20 settembre 2021. Il fine dell’iniziativa è la valorizzazione del talento di tali protagonisti e delle loro abilità: il messaggio di Adm è di pura positività, integrazione e coraggiosa intraprendenza del “vivere insieme”. «In questi mesi – sottolinea il Dg Marcello Minenna, - Adm ha messo in piedi varie iniziative ed ha costruito una fitta rete di rapporti con il mondo del Terzo Settore. Sono stati sottoscritti protocolli di collaborazione per il riutilizzo di beni sequestrati dall’Agenzia ed è stato pubblicato un avviso esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse e progetti da finanziare, che Adm si occuperà di diffondere presso i propri partner istituzionali. Il bando “Disegniamo la Fortuna” è un primo e innovativo passo per informare e promuovere iniziative dedicate all’inclusione e alla resilienza delle persone con disabilità e delle loro famiglie».